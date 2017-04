Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime all’11 aprile 2017: le ultime ore dei naufraghi sull’Isola. L’avventura dei naufraghi sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 è giunta al termine: tra poco si tornerà in Italia, e domani sera andrà in onda la finale di quest’avvincente edizione dell’Isola. I naufraghi trascorrono le ultime ore sull’Isola dei Famosi, e non discutono nemmeno sul cibo mancante: Nancy, infatti, nota che manca del riso, ed Eva afferma che c’erano le formiche e che ormai il riso è andato a male. Raz e Simone mangiano un cocco: oramai i rapporti con Eva, Malena e Nancy sono ridotti al minimo. Simone si sente deluso, e anche Malena si sente triste ed amareggiata.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime all’11 aprile 2017: i naufraghi abbandonano l’Isola.

I naufraghi decidono di trascorrere queste ultime della loro avventura godendosi quanto offre l’Isola: splendidi paesaggi, acque limpide e cristalline. Sull’Isola arriva un comunicato: i naufraghi si devono preparare a lasciare l’Isola. Le tre amiche si abbracciano, e non manca qualche lacrima, e decidono di fare un ultimo bagno. I naufraghi si tuffano e raggiungono la zattera che li riporterà verso l’Italia, per vivere l’ultima avventura: la finale di domani sera.