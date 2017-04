Isola dei Famosi 2017, le ultime news: le rivelazioni di Samantha De Grenet su Raz Degan, Simone e Malena!

Isola dei Famosi 2017, le ultime news. Tornata in Italia ha lasciato tutti a bocca aperta nello studio televisivo dell’Isola dei Famosi, sfoggiando l’abbronzatura ed un vestito bianco mozzafiato con svariati spacchi, ma ha conquistato anche il pubblico del talk show Verissimo con un tubino rosa/fucsia a bretelline con una generosa scollatura. Stiamo parlando di Samantha De Grenet, che nel salotto della Toffanin ha rivelato che da quando è finito il reality non ha ancora avuto modo di trascorrere un po’ di tempo in intimità con il marito Luca Barbato:”Il rientro è stato faticoso, perché negli ultimi tempi sull’isola ho avuto delle coliche renali. Sono ancora a dieta e sto mangiando riso!”, ha spiegato la mora.

Isola dei famosi 2017, le dichiarazioni della De Grenet su Raz, Simone e Malena.

La De Grenet ha anche fatto una previsione: il reality secondo lei lo vincerà Raz Degan. “Raz è un ottimo giocatore. E’ stato sincero fino ad un certo punto, poi ha capito il meccanismo del gioco e ha giocato, arrivando alla pancia delle gente. Se lui non vince mi arrabbio…”, ha detto.Infine Samantha ha risposto alla domanda di Silvia Toffanin sui possibili amori nati in Honduras. “Amore sull’isola? Non so, ma qualche cosetta tra Malena e Simone è successa. Secondo me lei ha un po’ perso la testa per Simone”, ha rivelato.