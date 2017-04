Isola dei Famosi 2017: ancora screzi a un passo dalla finale. La finale di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2017 è vicina e a un passo da essa, non finiscono le tensioni. Ancora screzi e incomprensioni, che hanno caratterizzato in modo particolare questa edizione dell’Isola dei Famosi, non lasciano placare il clima. Poco prima di abbandonare per sempre l’Honduras, le naufraghe si sono rese protagoniste di un nuovo screzio. Se, fino ad alcune ore fa, il gruppo dei naufraghi rimasti appariva diviso in due fazioni, ovvero gli uomini con Raz Degan, Simone Susinna contro le donne con Eva Grimaldi, Nancy Coppola e Malena, l’ultimo gesto dell’attrice veronese rischia di causare un’ulteriore incrinatura.

Isola dei Famosi 2017: Eva Grimaldi colpevole o giustificata?

Le concorrenti si sono lasciate andare a un momento di goliardia e, complici, hanno rubato una porzione di riso a Simone Susinna. Fin qui nessuna conseguenza. Più tardi però, Eva, di nascosto dalle compagne, ha ripetuto il furto per tenere un po’ di cibo solo per sé. E le amiche se ne sono presto accorte. Il gesto della Grimaldi ha scatenato reazioni contrastanti: c’ è chi l’accusa di scorrettezza e chi invece difende il suo gesto perché causato dalla permanenza sull’ Isola dei primitivi. Vedremo cosa accadrà nella finalissima del reality show, prevista per il 12 aprile in prima serata.