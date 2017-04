La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 11 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 11 Aprile 2017. Oggi 11 Aprile 2017 torna il secondo appuntamento della settimana con La prova del cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50. Tante golose ricette e tanti ospiti prepareranno dei piatti davvero unici, facili e gustosi da preparare sui fornelli di casa. Alla conduzione ci sarà come sempre Antonella Clerici. Aspettando le anticipazioni della puntata di oggi 11 Aprile 2017 ricordiamo cosa abbiamo visto nella giornata di ieri. Nella puntata di ieri de La prova del Cuoco ci viene presentato un dolce pasquale con Natalia Cattelani. Gli ovetti pasquali, soffici e ripieni. In una ciotola viene impastata farina, latte, purea di patate, lievito, burro e zucchero, mentre a parte viene preparata la crema di cioccolato fondente. L’impasto deve essere lasciato a lievitare. Fatti gli ovetti vengono messi in forno e a fine cottura, quando sono ancora caldi, vengono riempiti con l aiuto della sac à poche. Zucchero e velo e serviti.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi di ieri 10 Aprile 2017.

Nella puntata di ieri 10 Aprile 2017 a scegliere il paniere è stata la squadra verde. Il menù pomodoro prevedeva ravioloni di macro al burro, salvia e culatello croccante e una trota salmonata in crosta di corn flakes con gli spinaci. Il menù del peperone rispondeva con dei cuccoli al provolone del monaco e falso macro di vitello con picche bacche di pomodori. A vincere la sfida è stata la squadra rossa . Chi vincerà la sfida di oggi nella puntata di martedì 11 aprile 2017?