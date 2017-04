Riforma pensioni, le ultime news all'11 aprile 2017 ed il punto su fase due, pensioni anticipate, Ape, precoci, opzione donna

Riforma pensioni, le ultime news ad oggi. Dopo l’incontro tra governo e sindacati di pochi giorni fa, il bilancio ed il punto sulla nuova fase due di riforma viene fatto da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, che nel suo consueto punto del venerdì, ha parlato delle aspettative dei lavoratori e delle lavoratrici in vista di questa nuova fase appena apertasi:”Carissime, FB mi dice che abbiamo superato le 2000 iscrizioni: intanto grazie a tutte per la fiducia e per l’interesse a partecipare alla vita di questo Comitato che si è formato lo scorso Novembre dandosi il difficile compito di portare avanti iniziative atte a rendere flessibile il pensionamento della platea femminile, anche alla luce della conclusione dell’ indagine di genere iniziata nel 2015 per volontà della Commissione Lavoro alla Camera capitanata dall’On.MariaLuisa Gnecchi (Capogruppo PD), che nacque con l’obiettivo di mettere i risultati ottenuti a disposizione sia del Parlamento sia del Governo, in modo tale da poter apportare correzioni di norme in favore delle donne, penalizzate da sempre.

Ci auguriamo, infatti, che questo lavoro durato quasi due anni possa essere funzionale ad illuminare la fase2 dell’accordo siglato fra Governo e Sindacati che sta procedendo nel suo cammino, anche se a rilento, a causa della complessa definizione dei Dpcm relativi alle misure dell’Ape nelle sue varie forme e quelle per i lavoratori Precoci. Si è tenuto regolarmente l’incontro calendarizzato e che ha affrontato il tema della pensione dei giovani, argomento importante poiché, essendo la loro vita caratterizzata da carriere discontinue e dall’entrata nel mercato del lavoro in età già avanzata, si creerà il presupposto di una futura problematicità economica. La riunione, dunque, è stata funzionale a definire il perimetro della discussione di questo delicato tema”.

Riforma pensioni, le interrogazioni parlamentari sulla proroga di Opzione Donna.

Tra le varie iniziative da segnalare, la Armiliato, enuncia anche le interrogazioni parlamentari presentate per la proroga di Opzione Donna:”Naturalmente non sono mancati, anche in questa pagina, commenti polemici e luoghi comuni sul fatto che non siano state affrontate altre questioni che riguardano più da vicino il popolo dei lavoratori già in età pensionabile però, e non voglio difendere posizioni, il mio punto di vista é che fino a quando il DEF non sancirà l’entità delle risorse disponibili da impiegare nella prossima Ldb (ricordo che rispetto allo stanziamento iniziale realizzato lo scorso anno, sono ancora disponibili circa 5 miliardi da spalmare su due esercizi), difficilmente si potranno prendere in considerazioni soluzioni. Non mi sembra ci siano state altre questioni rilevanti questa settimana, se non la presentazione di due interrogazioni parlamentari da parte di alcuni esponenti del M5S e della Senatrice Erica D’Adda-PD, relative alla Proroga al 2018 della misura dell’Opzione Donna, atti deboli e poco significativi al fine di una soluzione ma che sottolineano il mantenimento di promesse che erano state fatte ai rappresentanti dei gruppi che la sostengono e che così sono state rispettate”.

Pensioni anticipate ed Ape, la disamina di Orietta Armiliato.

In un post successivo, la Armiliato ha parlato del meccanismo dell’Ape ed ha dichiarato in proposito: “Leggo i commenti e un po’ ovunque il denominatore comune è “loro se ne fregano, sono miopi, sono sordi, non ci considerano, non ascoltano le donne, i bisogni della gente e via così”, provo ad invitarvi ad una riflessione che sicuramente non rasserena gli animi, ma neppure li fa esacerbare.Dunque, evitando di entrare nel solito circuito ad anello dei vitalizi e pensioni d’oro e finanziamenti alle banche etc etc, non possiamo non tener conto che la crisi finanziaria nella quale il nostro paese versa, non consente la realizzazione di misure che necessitano di significativi impegni finanziari e prova ne è l’Ape: il Governo per cercare di venire incontro ai fabbisogni in termini pensionistici, si è inventato questo sistema che poco o nulla influisce sugli esborsi a carico delle casse dello Stato. Possiamo provare a vederla così senza abbracciare pedissequamente la teoria di taluni partiti che hanno voluto dare come unica spiegazione a questa misura la collusione della politica con gli istituti bancari ed assicurativi Parliamone”.