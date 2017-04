Pensioni anticipate, Ape. le ultime novità. Maria Luisa Gnecchi, deputato del Pd e membro della Commissione lavoro alla Camera in un’intervista sulle pensioni a “La radio ne parla” su Radio Radio ha affermato che i decreti attuativi dell’Ape e della misura per le pensioni anticipate dei lavoratori precoci dovrebbero uscire a giorni. “Sarà possibile presentare le domande a partire dal 1° maggio e fino al 30 giugno. La decorrenza, così come è previsto nella legge di bilancio, sarà il 1° maggio 2017, quindi verranno anche dati gli arretrati qualora dovessero esserci dei tempi di realizzazione più lunghi”, ha aggiunto.

“Dalle notizie che noi abbiano, fino ad oggi i decreti non sono stati ancora fatti. Quindi c’è un problema di ritardo del Governo”, ha sottolineato Maurizio Landini, ospite nella stessa trasmissione. Per Landini l’elemento critico dell’Ape volontaria è il rapporto con le banche e le assicurazioni.

Pensioni future, l’allarme di Assoprevidenza.

Secondo Assoprevidenza le pensioni dei giovani sono a rischio e potrebbe non essere sufficiente neanche la previdenza complementare a garantire una pensione accettabile. Si è discusso di tale argomento nel corso di un dibattito dal titolo “Il Welfare dei Millenial“, a cui ha partecipato il presidente dell’Inps Tito Boeri. Il presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello ha osservato che il mercato del lavoro resta il problema primario: “La disoccupazione, combinata con gli effetti della non continuità di impiego che caratterizza soprattutto il lavoro giovanile, ha pesanti ricadute sul welfare, a cominciare dalla pensione di base, perché si riducono progressivamente gli apporti contributivi”.

Le proposte dell’Assoprevidenza sono quelle di un welfare integrato e flessibile, supporto alle famiglie per incentivare le nascite, piani di inserimento nel mondo produttivo dell’immigrazione di qualità, assicurazione obbligatoria contro la non autosufficienza. “In assenza di interventi che contrastino il calo demografico e con forti incertezze occupazionali nemmeno la previdenza complementare, tradizionalmente intesa, basterà per garantire ai più giovani una vecchiaia decorosa”, ha chiarito Corbello.

Una valida risposta, secondo il Presidente di Assoprevidenza, possono essere prodotti e programmi di welfare integrato estremamente flessibili, che mettano insieme previdenza e sanità, coperture di bisogni diversi – ivi compreso un ombrello contributivo per brevi periodi di disoccupazione involontaria – con possibilità che vi possano contribuire datori di lavoro e dipendenti e, senza soluzione di continuità, gli interessati divenuti, non necessariamente per scelta, lavoratori autonomi.

Pensione anticipata precoci, le ultime novità su quota 41.

In tema di pensioni anticipate e lavoratori precoci, mancano meno di 300 firme per raggiungere quota 35.000 alla petizione online, nata per ottenere la discussione alla Camera del ddl 857. La proposta di legge in questione ha come primo firmatario il presidente della Commissione lavoro alla Camera, Cesare Damiano. Nella pagina di raccolta delle firme si evidenzia che il Ddl 857 è fermo da oltre quattro anni e nonostante le 50.000 firme raccolte e consegnate al Presidente della Camera dei Deputati On.le Boldrini non è ancora stato calendarizzato e discusso.

Il ddl 857 elaborato dall’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano prevede l’uscita a partire dai 62 anni di età anagrafica e 35 anni di versamenti contributivi andando incontro ad una penalizzazione massima dell’8% decrescente di 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo dell’età pensionabile che è fissato fino ad un massimo di quattro anni. Per i lavoratori precoci, invece, si prevede l’uscita con Quota 41, ovvero dopo il raggiungimento di almeno 41 anni di contributi effettivamente versati senza considerare l’età anagrafica e senza penalizzazioni. l’obiettivo dei lavoratori precoci è proprio quello di ottenere che i 41 anni di contribuzione valgano per tutti i lavoratori, indipendente dall’età.