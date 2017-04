Tagli capelli primavera estate 2017: tutti i tagli corti, bob, caschetti, long bob frangette per la bella stagione

Tagli capelli Primavera Estate 2017, i tagli corti, caschetti, bob e long bob. Tra le tendenze per i tagli di capelli Primavera Estate 2017 ci sono in pole position i tagli sbarazzini, e i tagli più frizzanti sono i tagli corti e quelli medio – corti. Di gran voga sono i tagli di capelli cortissimi, quelli stile maschietto e quelli impreziositi da ciuffi e frange, ma per chi non vuole osare con tagli di capelli drastici è possibile restare al passo con i tempi optando per un taglio medio. Caschetti, bob e long bob consentono di mantenere una certa lunghezza e conferiscono al volto un tocco frizzante e simpatico. Questi tagli di capelli possono essere portati sia lisci, per un effetto raffinato, che mossi, per un effetto più sbarazzino.

Tagli capelli Primavera Estate 2017, i tagli con frangia.

Molto spesso, per un effetto di massima tendenza, i tagli di capelli vengono impreziositi con frange o con ciuffi frangia. La frangia è protagonista di questa Primavera Estate 2017 e mette in risalto i punti più importanti del volto: occhi e labbra. Essa, inoltre, dona un effetto chic e raffinato, oppure può donare volume, per un effetto di tendenza Anni Ottanta.

