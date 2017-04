Tagli capelli primavera/estate 2017: la gallery con le proposte di tendenza per i tagli corti, pixie, medi, lunghi!

Tagli capelli primavera/estate 2017, le tendenze e i must have. Per la nuova stagione c’è l’imbarazzo della scelta in fatto di tagli di capelli, ma corti, medi e lunghi che siano hanno tutti un elemento in comune, la frangetta, che è un must have tra le tendenze capelli del 2017. I tagli di capelli corti proposti in questo 2017 la sfoggiano cortissima, come nel taglio a scodella, oppure nella versione di ciuffo, laterale e sfilatissimo nei pixie più audaci. La frangetta si accompagna benissimo anche con i tagli di capelli medi, in particolar modo con i long bob o con i blunt cut, in versione dritta, laterale a mo di ciuffo o sfilata e aperta sulla fronte. La frangia accompagna anche i tagli capelli lunghi del 2017, a cui regala un tocco di brio ed uno styling più sbarazzino.

Tagli di capelli corti e pixie per la primavera/ estate 2017.

I tagli di capelli corti sono amati per l’estate, perchè sono molto pratici da gestire ed acconciare. Prima di procedere con una scelta così drastica è però opportuno valutare se un taglio di capelli corto stia bene o meno con la fisionomia del nostro viso e con la nostra struttura fisica. Un taglio di capelli corto è davvero l’ideale per tutte le ragazze dal viso sottile e dalla struttura fisica esile. Se il nostro viso è pieno, potrà essere una soluzione migliore quella di mantenere la linea del taglio sotto il mento, così da riproporzionare i volumi.

I tagli corti nelle diverse versioni per la primavera/estate 2017.

Tra i tagli di capelli corti, il pixie cut, è un taglio di capelli molto pratico da portare e da gestire, e sarà uno dei protagonisti che accompagnerà questo 2017.Il pixie resta uno dei tagli più ricercati e amati da chi vuole i capelli corti, le bionde in particolare ma anche il caschetto corto è un irrinunciabile cult. Una proposta da non lasciarsi sfuggire è l’undercut pixie, un taglio, con la rasatura laterale, su uno e entrambi i lati della testa. Si realizza con un perfetto gioco di volumi ma anche di tonalità applicando, sulla parte rasata della testa, una tonalità diversa, rispetto al resto dei capelli. Un altro taglio di capelli che ci accompagnerà in questo 2017 sarà il bowl cut o meglio conosciuto come taglio a scodella. Per finire c’è il taglio boyish, una chioma cortissima e molto maschile.

Tagli di capelli, tendenze e colorazioni per la primavera/estate 2017.

In fatto di colorazioni per la primavera/estate 2017 Via libera dunque ai pastelli, alle schiariture che realizzano contouring e alle ondulazioni frisé per rendere unici i nuovi tagli di capelli corti del 2017. Oltre a rinnovare il taglio si può cambiare anche giocando con le tonalità più di tendenza per il 2017. Le tonalità di tendenza saranno il biondo, il rame, il castano e il nero corvino. Se si vuole osare al massimo e si vogliono ottenere delle colorazioni di capelli e delle nuances il più originali possibile, si potranno scegliere le tonalità del biondo platino, del grigio, del rosso fuoco e del rosa chiaro.

