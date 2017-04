Acconciature e tagli di capelli primavera/estate 2017: le acconciature glamour per la bella stagione. La bella stagione ci alletta con il suo clima tiepido e le donne sono sempre alla ricerca di nuovi stili e acconciature per sistemare in modo glamour ma veloce i propri capelli. Sulle passerelle lo stile shag spopola, un po’ spettinato, un po’ texturizzato e molto ribelle. Mentre il taglio di capelli corto davanti e sulle orecchie, ma lungo dietro sarà il new entry della stagione. Le beach waves saranno un classico intramontabile, che ritorna ogni primavera-estate quando aumentano gli aperitivi e le serate all’aperto.

Acconciature e tagli di capelli primavera/estate 2017: un ritorno agli anni ’90.

Super versatile, si declina in diverse interpretazioni, l’half top knot, con le ciocche sciolte sulla nuca, o il top knot bun, lo chignon sul vertice della testa. È uno degli hairstyle più veloci da creare ma più efficaci: solleva il lati degli occhi regalando un leggero effetto lift allo sguardo. Un grande ritorno dagli anni ’90 quest’anno sono i knots, i nodi realizzati con ciocche di capelli, sia con la tecnica del basket waving, sia in stile Björk.