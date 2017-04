Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli di capelli corti saranno i protagonisti. L’estate 2017 è in arrivo e la voglia di cambiamento si fa sentire. Ogni donna si sa con l’inizio della nuova stagione sente crescere il desiderio di rinnovare il proprio look e il tutto inizia con un nuovo taglio di capelli. Per sfoggiare un taglio di capelli imperdibili ed essere al top si può puntare in primis sui tagli di capelli corti come bob cortissimi e pixie cut. Gli short bob infatti, sono tra le scelte più amate per quanto riguarda i tagli XXS, dalle versione più scalate, come il bob destrutturato, a quelle carrè, con frangetta o riga in mezzo.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: tutte le idee per essere alla moda.

Il long bob vive ancora di rendita e resta uno dei tagli di capelli medi più amati dalla moda capelli 2017, anche per l’estate! Liscio o nella versione wob, il lob è senza dubbio la scelta più cool tra le tendenze in tema di tagli capelli dell’estate 2017. Perfetto soprattutto nella versione romantica delle flat waves, le onde piatte, uno dei trend capelli più in voga dell’estate 2017 – o delle beach waves, per un effetto naturale e “baciata dal sole”.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco una carrellata di tutti i tagli di capelli per ess... 1 su 33