Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il confronto tra Claudio Sona e Mario Serpa in studio dopo la rottura

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il confronto tra Claudio Sona e Mario Serpa. Claudio Sona e Mario Serpa sono i protagonisti della prima coppia gay formatasi nel programma di Uomini e Donne. Una volta usciti dagli studi Mediaset la loro storia sembrava andare a gonfie vele, amatissimi, inoltre, e seguitissimi dal pubblico. Le cose però non sono andate nel verso sperato e da quale settimana si sono lasciati ma nessuno ancora se ne fa una ragione. I fan sognano ancora una riappacificazione e così fioccano i dibattiti social e le ospitate televisive, ultima quella di Mario Serpa sabato 8 aprile a Verissimo. Ma l’unica, vera “resa dei conti” si svolgerà nel luogo dove tutto è iniziato, lo studio del programma di Maria De Filippi che ha suggellato la loro – breve – unione.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il post di Raffaella Mennoia.

A rilevare la notizia è stata Raffaella Mennoia che rispondendo alle domande dei fan si è lasciata andare a qualche anticipazione con un post sui socila, ecco quanto scrive: “Buongiorno a tutti,mi scuso per non rispondere ai vostri messaggi ma mi è veramente impossibile, spero invece con questo post di rispondere a quelle che sono le vostre domande più frequenti: 1)la puntata Speciale Coppie Uomini e Donne andrà in onda mercoledì12 aprile. 2)Mario e Claudio presto saranno ospiti da noi per fare due chiacchiere insieme 3)Con enorme dispiacere non posso prendere le vostre richieste di lavoro in considerazione perché non ne ho la competenza. 4)non posso prendere nomi per il pubblico. 5)potete inviarmi segnalazioni ma non vi assicuro una risposta perché ho 5000 messaggi messanger da leggere e più di 2000 messaggi Instagram grazie a tutti. Molti fans della coppia già fantasticano su esiti miracolosi da quell’imperdibile faccia a faccia, perché in passato qualche riavvicinamento tra coppie in crisi era già avvenuto, come nel caso di Alessia Cammarota e Aldo Palmeri.