Stasera, 12 aprile 2017, va in onda su Canale 5 intorno alle 21.30 l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Al timone della trasmissione ci sarà, come sempre, la brava e bella Alessia Marcuzzi. Nelle puntate di quest’edizione dell’Isola, la conduttrice ha prediletto spesso abiti scuri, spesso ravvivati da cinturine o acccessori. Altre volte, invece, ha optato per abiti dai colori tenui e raffinati, come il rosa quarzo. Per la puntata dell?Isola dei Famosi della scorsa settimana, Alessia ha scelto di indossare un outfit total black: si tratta di un mini dress con maniche e scollo velato e doppio cinturone in vita stile piratessa.

Isola dei Famosi 2017, il look di Alessia Marcuzzi stasera, 12 aprile 2017.

Alessia sorprende sempre con look curati e raffinati. Cosa sceglierà di indossare per la finalissima dell’Isola dei Famosi 2017 di stasera? Lo scopriremo tra poco!