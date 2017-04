Amici 2017 Ed. 16, le news: Morgan fuori dal programma. Morgan non è più coach di Amici 2017 Ed. 16. Maria De Filippi ieri ha fatto diffondere un comunicato stampa in cui ha spiegato le ragioni della rottura tra la produzione della sua trasmissione e il cantautore.”Sono purtroppo costretta a confermare le voci che annunciano l’uscita di Morgan da Amici. È vero e lo considero un mio fallimento”, ha fatto sapere Maria. “Dopo una lunga e vana attesa di un incontro con gli autori e con chi gestisce la produzione, tutto è degenerato. Da lui sono partiti gli insulti, le accuse, le teorie complottiste e persecutorie, fino alla ovvia e necessaria risoluzione degli impegni reciproci. Peccato”, ha poi aggiunto.

Amici 2017 Ed. 16, le news: Morgan fuori dal programma, le prime dichiarazioni di Maria De Filippi!

La De Filippi ha spiegato meglio le motivazioni più profonde che hanno portato alla decisione. “Considero Morgan un artista a tutti gli effetti, un uomo pieno di cultura, pieno di ironia e di doppifondi (perché contengono tutto e il suo contrario), di conoscenza e di esperienza. È un musicista e sa tanto di musica, doti eccezionali per ricoprire, credevo, il ruolo di Coach capitanando una delle due squadre che si fronteggiano durante la fase serale di Amici. E ho sbagliato. Non nel riconoscergli queste prerogative perché le ha, ma perché ho creduto che potessero bastare, non valutando che avrebbe anche dovuto ricoprire un altro aspetto purtroppo altrettanto necessario: corrispondere alle esigenze dei ragazzi”, ha detto.

Amici 2017 Ed. 16, le news: la replica di Morgan.

Non c’ha messo molto ad arrivare la replica dello stesso Morgan, che in un video pubblicato in rete ha spiegato di essere completamente in disaccordo con la De Filippi, aggiungendo che non è affatto vero che il suo rapporto con i ragazzi fosse conflittuale. Nella clip il cantautore appare piuttosto alterato per la scelta della produzione.