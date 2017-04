Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 12 aprile 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 12 aprile 2017: tutto pronto per la marcia di domenica 16 aprile 2017. A distanza di poco più di tre mesi dal Giubileo del carcerato, il Partito Radicale ha organizzato una marcia per l’amnistia e l’indulto. Con questa marcia si vuole chiedere che venga ripristinata la condizione di legalità nelle carceri nel rispetto della nostra Costituzione, della giurisdizione europea e dei diritti umani universalmente riconosciuti. Le condizioni delle carceri italiane presentano più ombre che luci. C’è, per citarne solo qualcuno, il grave problema del sovraffollamento (nei 191 istituti di pena italiani al 31 gennaio 2017 risultavano presenti oltre 55.381 detenuti mentre i posti disponibili sono appena 50.174), insalubrità delle strutture, malfunzionamento dell’assistenza sanitaria, mancanza di piani di formazione e di reinserimento.

A Campobasso, presso la Casa Circondariale e di Reclusione di Larino è stato avviato il progetto “Università”. La possibilità di accedere a percorsi formativi è ancora molto carente in Italia, e costituisce una grande zona d’ombra delle carceri. Anche la Costituzione parla dell’importanza per i detenuti di poter accedere ad un’istruzione e ad una formazione (l’articolo 27 recita che “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato “), e Brigida Fanelli, funzionario giuridico-pedagogico e tutor per le attività universitarie in istituto, spiega che “Istruzione e formazione possiedono un ruolo fondamentale nell’ambito delle attività trattamentali finalizzate al reinserimento sociale dei detenuti, che deve essere agevolato, tramite le opportune intese con le autorità accademiche e il compimento degli studi universitari”. Il “Progetto Università” dare la possibilità di garantire anche ai detenuti il diritto allo studio. Attualmente i detenuti possono iscriversi a diversi ed interessanti corsi di studio: Giurisprudenza, Economia, Scienze Turistiche (con i suoi due indirizzi “Turismo e sviluppo locale” e “Enogastronomia e Turismo”). Brigida Fanelli ha espresso i propri ringraziamenti: “Siamo grati all’Università degli studi del Molise per la collaborazione offerta mediante l’organizzazione di attività didattiche e di orientamento che hanno visto l’intervento diretto dei docenti universitari in istituto. “L’Ateneo ha, infatti, favorito la partecipazione alla didattica mediante l’adozione di modalità di insegnamento e di verifica della preparazione direttamente in loco. Un’iniziativa questa, che vince, anzi supera del tutto il pregiudizio che potrebbe derivare dal contatto con questo luogo. L’Università, ha inteso, inoltre, sollevare dal peso economico i detenuti studenti universitari dell’istituto penitenziario di Larino concedendo per l’anno 2016/2017 l’esonero totale da tasse e contributi universitari”.