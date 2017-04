Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame delle puntate di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 aprile 2017 – «’Sbatti… Charlotte in prima pagina!’» Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, rivelano che Charlotte e Nils finiscono nuovamente sui giornali, a causa dell’attacco subito dall’uomo mascherato da rinoceronte. la donna viene allontanata dal posto di Presidente della Fondazione e Michael la sostituisce. Fabien prega Natascha di accompagnarlo ad un evento scolastico ma lei non accetta, perché ha capito che il ragazzo si vergogna di suo padre.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame delle puntate di mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 aprile 2017 – «Nel futuro di Nils e Charlotte c’è l’Africa?»

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, Adrian confida al suo fratello ritrovato che Desirée ha perso il bambino per colpa di Clara, ma William dubita della responsabilità in questo episodio della giovane Morgenstern. In occasione di una partita di tennis, Adrian non smette di complimentarsi con il padre Hagen, provocando l’irritazione di William. Alfons e Melli scoprono che la donna non è affatto sospettata di furto. Hildegard, non essendo a conoscenza della situazione, dice a Melli di non approfittare di Alfons. Charlotte e Nils sono nuovamente preda delle persecuzioni dell’uomo mascherato. Nils sospetta di Fabien. Dopo aver scoperto che Heinemann ha usato la forza con Fabien, Michael cerca di allontanare il ragazzo. Intanto Nils è incerto riguardo alla proposta di Charlotte di trasferirsi in Africa.