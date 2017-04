Ballando con le stelle 2017, le ultime news di Giuliana De Sio. Dopo l’esperienza a ‘Ballando con le Stelle 2017‘ al settimanale ‘Nuovo’ Giuliana De Sio ha raccontato la sua verità: “Purtroppo si è rivelata un’esperienza dolorosa per me, che non ho mai ballato in vita mia. A differenza di altri concorrenti dello show, di cui non farò i nomi neanche sotto tortura, non ho alcuna esperienza con la danza”. Giuliana ha poi rivelato che lo show di Raiuno, ed in particolare il comportamento dei giudici, le ha procurato perfino attacchi di panico.

“Pensavo che da parte loro ci fosse più rispetto per noi e invece no. Nel mio caso, poi, hanno deciso di distruggermi solo perché sono una persona stimata. Oltre a non comprendere questo atteggiamento, io proprio non me lo aspettavo. E non riesco psicologicamente a reggere questa situazione: sto combattendo, però mi vengono gli attacchi di panico. Da anni ne soffrivo ed è una situazione davvero brutta”, ha confessato.

Così il giornalista ha chiesto alla De Sio di dare lei, stavolta, i voti ai giudici della trasmissione. La risposta? “Ivan Zazzaroni: finto moderato, in realtà è spietato, voto 5. Fabio Canino: cattivo e aciso, voto 1, anzi 0 meno meno. Carolyn Smith: è la più corretta e nei giudizi è molto equilibrata. Fa quello che deve fare, ma a volte si dimentica che ha davanti persone che non hanno mai ballato, voto 6. Selvaggia Lucarelli: è un alieno, non la capisco, voto 2. Gulliermo Mariotto: io so che mi adora e vedo nei suoi occhi l’adorazione che prova per me ma, allo stesso tempo, sento uscire cattiverie dalla sua bocca, voto 0”.