Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 12 aprile 2017

Detto Fatto, il look di Caterina Balivo per la puntata di oggi 12 aprile 2017. Caterina Balivo torna su Rai 2 con una puntata ridotta di Detto Fatto a causa del collegamento con la Camera dei Deputati. Anche se dalla durata di appena un’ora, oggi Detto Fatto si caratterizza per uno speciale sapore pasquale. Per la puntata di oggi, mercoledì 12 aprile 2017, la conduttrice ha scelto di indossare una scamiciata color verde militare molto scollata, e Caterina ha indossato, da sotto alla scamiciata, un top bianco.

Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di oggi, 12 aprile 2017: decorazioni pasquali.

A Detto Fatto viene presentato un grazioso tutorial utilissimo per Pasqua: Eleonora e Maria Grazia ci spiegano come allestire casa con delle bellissime decorazioni pasquali con tema i coniglietti. Eleonora e Maria Grazia hanno anzitutto preparato dei graziosissimi bigliettini per invitare i nostri ospiti a Pasqua, realizzati con cartoncini colorati ritagliati a forma di coniglietto. E la codina? È realizzata con un batuffolo di cotone! Le idee sono davvero tante: si va dai porta cioccolatini, ai coniglietti segna posto.