Isola dei Famosi 2017: Simone e Malena al televoto, chi lascerà per primo l’Isola dei Famosi 2017?. Siamo giunti alla finale dell’Isola dei Famosi 2017. A 68 giorni di distanza i finalisti affrontano il temutissimo lancio dall’elicottero verso le acque dell’Idroscalo e fanno così ritorno in Italia dove verrà disputata la finale e verrà svelato il nome del vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2017. Simone e Malena sono i due naufraghi al televoto. Una serie di incomprensioni ha spento, sul nascere, le fiamme della passione. La pornoattrice ribadisce che, al momento, non è desiderosa di abbandonarsi all’amore. Nancy la ritiene molto più coinvolta rispetto a Susinna.

Isola dei Famosi 2017: ecco il nome del primo eliminato a un passo dalla vittoria.

Alessia Marcuzzi fa il suo annuncio. Ad abbandonare l’Isola e quindi essere la quinta classificata è Malena con il 66% dei voti favorevoli all’uscita. Rimangono in gara Raz, Eva, Simone, Nancy finalisti. I finalisti guardano, per la prima volta, in video le immagini della loro avventura con un pizzico di emozione.Chi vincerà?