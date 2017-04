Isola dei Famosi 2017, stasera la finale: la diretta e le emozioni della serata

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, la voglia di vittoria dei naufraghi. L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 è giunta al termine: stasera ci sarà l’attesa finale e finalmente scopriremo chi, tra Raz, Malena, Nancy, Eva e Simone, vincerà quest’edizione del reality. Dando uno sguardo ai social, si nota che il pubblico è in favore di Raz Degan, ma la sua vittoria non è poi così scontata. Anche gli altri naufraghi, ormai giunti in finale, vogliono giocarsela fino in fondo. Ricordiamo, ad esempio, le parole di Eva Grimaldi prima di lasciare l’Isola per fare ritorno in Italia: “Vorrei vincere perché sono stata vera, non ho recitato, mi sono denudata”.

Eva, inoltre, vorrebbe contendersi la vittoria con le amiche Nancy e Malena. La Grimaldi ha infatti espresso alcune considerazioni all’attrice pugliese, e parlando di Raz e di Simone ha detto: “Come sono ignoranti, fanno la guerra a noi. Non siamo andate noi a fare la guerra a loro. Noi andiamo d’accordo con gli uomini. Come Simone ha ripudiato Malena qui sull’Isola, lo fa anche nella vita. Come Raz non considera le donne al pari degli uomini lo fa anche nella vita. Mi dispiace pensare che l’Isola non li abbia fatti cambiare. Non dovrebbero vincere né Simone né Raz perché non c’è lealtà. Soprattutto Simone, almeno Raz mi diverte”.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, la diretta della finale del 12 aprile.

Stasera Contattonews seguirà per voi l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. La finalissima si preannuncia scoppiettante: i naufraghi sono agguerriti, tutti vorrebbero vincere. Cosa accadrà? Lo scopriremo tra qualche ora!