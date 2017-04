Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 Anticipazioni e News puntata finale del 12 aprile 2017 – «Isola ultimo atto!» La prima serata di Canale 5 di oggi 12 aprile 2017 vede Alessia Marcuzzi condurre l’attesissimo appuntamento finale con L’Isola dei Famosi. Con lei, in studio – secondo le anticipazioni e news de l’Isola dei famosi – Vladimir Luxuria a commentare le ultime prove dei concorrenti rimasti in gara, Nancy Coppola, Raz Degan, Eva Grimaldi, Malena e Simone Susinna: chi di loro sarà il vincitore della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 Anticipazioni e News puntata finale del 12 aprile 2017 – «Raz Degan è il grande favorito!»

Le anticipazioni e news de l’Isola dei famosi riportano che sia il web che i bookmaker danno come grande favorito – ormai da molte settimane – Raz Degan. Tuttavia la stampa gossip, per un motivo o per l’altro, non esclude la possibilità di una vittoria a sorpresa da parte di qualche altro concorrente. Chi potrebbe piazzare il colpo gobbo in barba all’attore e modello israeliano? La più accreditata a fare il botto sembra Malena, forte del fatto di essere ‘portata’ da Rocco Siffredi, che si è pronunciato in suo favore. Il mondo delle scommesse – a differenza di quello del gossip e del web – punta invece su Eva Grimaldi, l’unica ad avvicinarsi un po’ alle bassissime quotazioni date dagli allibratori su Raz Degan. Altra outsider potrebbe essere Nancy Coppola, mentre viene esclusa ogni possibilità per Simone Susinna, che tra l’altro deve anche giocarsi – e da sfavorito – l’ultima nomination contro Malena.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 Anticipazioni e News puntata finale del 12 aprile 2017 – «Barale e Bettarini all’idroscalo»

Secondo le anticipazioni e news de l’Isola dei famosi, la dodicesima edizione – che si è distinta per le continue divisioni, scontri e colpi di scena tra i naufraghi – vedrà svolgersi le sfide conclusive all’Idroscalo di Milano, dove Stefano Bettarini accoglierà a inizio serata i concorrenti che – per la prima volta in quest’edizione – affronteranno il temuto lancio dall’elicottero. Prevista anche, seppure in una nuova modalità, la prova del fuoco. Non mancheranno nel corso della puntata sorprese per i finalisti, che saranno accolti in studio da parenti e amici. Per Raz Degan ci sarà Paola Barale? Lo sapremo solo in diretta! A fine serata Alessia Marcuzzi proclamerà il trionfatore de L’Isola Dei Famosi 12, che conquisterà il premio di centomila euro in gettoni d’oro, la metà dei quali da devolvere in beneficenza.