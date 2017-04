La prova del cuoco: le anticipazioni e le ricette della puntata di oggi 12 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 12 Aprile 2017. Oggi 12 Aprile 2017 torna come sempre l’appuntamento con La prova del cuoco in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50. Nuove e semplici ricette e tanti ospiti che prepareranno piatti ispirati al clima pasquale, vi attendono nella puntata di oggi. Alla conduzione ci sarà come sempre Antonella Clerici. Aspettando le anticipazioni della puntata di oggi 12 Aprile 2017 ricordiamo che nella puntata di ieri Andrea Mainardi ci ha mostrato come preparare un piatto sfizioso e facile: si tratta di un panino aperto a metà e scavato, privato, quindi, della mollica: al suo interno Andrea pone uova, pancetta e taleggio. In forno preriscaldato a 220 gradi, questi panini vanno tenuti per circa 2-3 minuti, il tempo che il formaggio formi la crosticina. Una volta tolti dal forno, vanno spolverati con pepe rosa e nero.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi della puntata di ieri 11 Aprile 2017.

Il menù del pomodoro nella puntata di ieri ha preparato tagliatelle con prosciutto e robiola e bocconcini di scottona con chutney al pomodoro. Il menù del peperone ha risposto con ravioli di mozzarella con pomodori secchi e piselli e una tagliata di spada al battuto di olive. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra verde. Chi vincerà la sfida di oggi a La prova del cuoco?