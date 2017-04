Riforma pensioni, le ultime news dal rapporto Ocse. Sul fronte pensioni, tasse e cuneo fiscale, secondo gli ultimi dati Ocse, il costo del lavoro in Italia sarebbe tartassato dalle tasse, ed occuperebbe il quinto posto assoluto di tutta l’Ocse sul cuneo fiscale. L’Italia spiccherebbe doppiamente anche sul come vengano impiegate queste risorse raccolte in tasse: una montagna di gettito, la più elevata in termini di Pil tra tutti i Paesi avanzati, viene riversata nel sistema pensionistico. L’Italia, invece, è tra i fanalini di coda sulla spesa in ricerca e sviluppo. L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha appena pubblicato il suo rapporto annuale sulle tassazione sul lavoro. E se si guarda al cuneo fiscale, ossia il peso di tutte le tasse che gravano sul costo del lavoro, nel 2016 in Italia è risultato pari al 47,8 per cento. Una incidenza di oltre 10 punti percentuali superiore alla media Ocse, pari al 36 per cento.

Quantomeno, secondo l’Ocse lo scorso anno questa voce ha mostrato una limatura di 0,08 punti percentuali, sempre in Italia. Il livello italiano è comunque inferiore a quello della Germania, seconda assoluta con un cuneo fiscale 2016 al 49,4 per cento. Al primo posto in questa graduatoria si piazza il Belgio, con il 54 per cento, mentre dopo la Germania si trovano Ungheria (48,2%) e Francia (48,1%). All’opposto il livello più basso assoluto è il 7 per cento del Cile, preceduto dalla Nuova Zelanda con il 17,9 per cento e il Messico con il 20,1 per cento. Basso il cuneo fiscale anche in Svizzera, quart’ultima con il 21,8 per cento, mentre negli Usa è al 31,7 per cento.

Pensioni, Inps, controlli delle dichiarazioni dei pensionati all’estero.

Le ultime news sul fronte pensioni dei residenti all’estero vengono fornite dall’Inps. L’istituto è tenuto per legge alla verifica annuale dei redditi dei pensionati che incidono sul diritto o sulla misura delle pensioni, inclusi i redditi rilevanti prodotti all’estero (articolo 13, legge 30 dicembre 1991, n. 412). Secondo quanto riportato dall’Istituto di previdenza sul proprio sito, tali redditi – relativi all’anno precedente e utili per l’accertamento dei requisiti per l’accesso alle pensioni – sono accertati dalle autorità estere competenti (articolo 49, legge 289/2002) e valutati dall’ente in base alle disposizioni nazionali. Il decreto ministeriale del 12 maggio 2003 di attuazione dell’art. 49 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 117 del 22 maggio 2003) indica in quali casi l’accertamento reddituale va effettuato con le certificazioni rilasciate dagli organismi esteri o con autocertificazione.

I redditi derivanti da prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere certificati dagli organismi che erogano le prestazioni nei Paesi esteri; le autocertificazioni previste debbono invece essere rese al Consolato italiano o a uno degli enti di patronato autorizzati che annotano l’identità di chi fa la dichiarazione e le certificazioni presentate. L’Istituto di previdenza effettua controlli a campione per verificare la regolarità delle autocertificazioni. Per compilare i modelli e inviarli online all’Inps, ci si può rivolgere al patronato. In alternativa, i pensionati possono spedire i modelli compilati e sottoscritti alla sede Inps che ha in carico la pensione, allegando documentazione richiesta e fotocopia di un documento.

Riforma pensioni, i dati Inps e l’effetto legge Fornero.

Sul fronte pensioni, gli ultimi dati Inps, secondo quanto riporta l’Eco di Bergamo, risentono del cosiddetto effetto Legge Fornero. A Bergamo e provincia, al 1 gennaio 2017, erano 198.594 i pensionati con assegno per “vecchiaia” in carico all’INPS: 2176 in più del 2015. L’importo medio mensile supera i 1228 euro, contro i 1179 di due anni prima. Rimane la scandalosa differenza tra assegni maschili e femminili: in due anni la differenza tra le pensioni medie è passata dagli 861 agli 872 €. L’effetto della legge Fornero inizia a percepirsi nell’analisi che la segreteria FNP CISL di Bergamo ha compiuto sui dati INPS relativi alle classi d’età dai 55 ai 69 anni.

In proporzione, il mondo femminile è quello che paga più salato l’accesso alla pensione: dal 2011 al 2017, infatti, le donne che arrivano alla pensione sono il 22% in meno. «I lavoratori bergamaschi hanno contribuito in misura determinante ai risparmi della spesa pensionistica – sottolinea Roberto Corona, della segretaria provinciale della FNP CISL -, considerando anche il numero dei lavoratori precoci, che con la riforma Fornero hanno visto allontanarsi considerevolmente il traguardo della pensione. Oggi ci auguriamo che quanto guadagnato possa essere investito sui giovani e sul loro ingresso, il più possibile agevolato».

“Sarà indispensabile continuare la strada di un confronto costante e costruttivo con il Governo – dice Onesto Recanati, segretario generale della categoria. Ci auguriamo che finalmente nell’incontro del 24 con il Governo, si possano porre sul tavolo i temi che i pensionati aspettano da tempo”. Per Caterina Delasa, segretaria FNP, la trattativa con l’Esecutivo dovrà portare al “recupero del danno provocato dal blocco della rivalutazione, oltre che alla modifica della legge Fornero. Chiediamo certezze per le pensioni di reversibilità presenti e future, frutto di contributi versati e non regalie, e maggiori risorse per l’invecchiamento. 70 milioni di tasse versate dai pensionati potranno in qualche modo darci il diritto di farci sentire».

Lavoro e politiche sociali, l’appello di Francesco Cavallaro della Cisal.

Il Segretario Generale CISAL lancia un appello alle parti sociali per concordare misure concrete che restituiscano dignità al Lavoro. Un atto di ribellione contro politiche fiscali e previdenziali che colpiscono soprattutto le fasce più deboli della società, lavoratori e pensionati. E’ arrivato il momento di reagire al declino della nostra società attuando in concreto quel dettato costituzionale, volutamente e ripetutamente ignorato dal legislatore, che vede nel lavoro e nei lavoratori, opportunamente sostenuti, la salvezza dell’economia. La CISAL si propone sia ai propri aderenti, sia alle altre forze sindacali e politiche, come prima firmataria di un patto per lo sviluppo economico che non sia carico di vuote declamazioni, ma rechi proposte semplici e concrete. Poiché la mancata attuazione dei principi costituzionali che riconoscono al lavoro il ruolo di motore dell’economia può esser considerata come una delle principali cause della nostra crisi, invito le parti sociali ad attuare questi principi – che sembrano rinverdire ogni giorno la loro attualità e imprescindibilità – attraverso interventi chirurgici sul sistema fiscale, previdenziale, finanziario e lavoristico.

Solo rivendicando nei fatti la pienezza della nostra sovranità nel voler attuare il dettato costituzionale possiamo contrastare l’inerzia del legislatore in merito alla tutela del Lavoro, che ci ha condotti a una situazione sociale disastrosa, affidata a un documento di programmazione economica tracciato sotto dettatura della Commissione Europea, cui poco importa dei principi fondanti di ciascuno Stato membro.

Lavoro e politiche sociali, le news di Francesco Cavallaro.

Uniti, dobbiamo imporre al Parlamento l’attuazione della Costituzione privilegiando la tutela del lavoro e attribuendogli pari dignità rispetto degli altri due fattori di produzione, terra e capitale. Se analizziamo anche solo per grandi linee l’attuale assetto normativo sul quale si fondano le politiche di sviluppo, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che il legislatore sembra privilegiare quasi sempre la terra e il capitale, relegando proprio il lavoro in una posizione servente dei primi due. Anche la giurisprudenza costituzionale non ci aiuta, visto che sembra voler costantemente screditare ogni argomentazione fondata sul principio lavorista. Sebbene il lavoro sia il fondamento della nostra democrazia, in questi anni abbiamo assistito ad una progressiva e crescente “messa all’angolo” appunto del lavoro, del frutto del lavoro ed anche delle organizzazioni dei lavoratori.

La fallimentare politica fiscale, che registra un’evasione di oltre 110 miliardi, ha contribuito a creare nel nostro bilancio una voragine che sembra si voglia colmare a spese di chi già paga, di chi non può evadere. Confrontando il livello di tassazione del lavoro con quello degli altri due fattori della produzione, è fin troppo facile individuare dove si eserciti la maggior pressione: i beni immobili sono colpiti prevalentemente da imposte locali, le transazioni sui capitali scontano imposte mai superiori al 26%, mentre i lavoratori tutti – autonomi o dipendenti che siano – arrivano a versare al fisco, a fronte dei guadagni realizzati, imposte statali e locali che talvolta superano il 60% dell’imponibile.

È ovvio che – in queste condizioni – il tasso di disoccupazione che colpisce il nostro Paese non possa che essere fra i più alti d’Europa.Interventi apparentemente destinati a ridurre le tasse o ad aiutare i redditi più bassi si sono rivelati depressivi e ingannevoli per i cittadini, hanno creato incertezza e sfiducia nel futuro e nelle istituzioni. I ripetuti blocchi dei contratti del pubblico impiego, il blocco dell’indicizzazione delle pensioni, un sistema previdenziale i cui effetti disastrosi si ripercuoteranno in misura sempre maggiore sui pensionati, sono l’esito di manovre di cassa che hanno annichilito il Paese”. E’ quanto ha dichiarato ieri Francesco Cavallaro, Segretario Generale CISAL, in occasione del convegno “Il lavoro è la salvezza dell’economia”, organizzato presso la Camera dei Deputati dall’associazione culturale “L’Alba del Terzo Millennio”.