Pensioni anticipate, Ape. Nonostante le rassicurazioni del Governo che la data per l’entrata in vigore dell’Ape e della misura per le pensioni anticipate per i lavoratori precoci sarà il 1° maggio, come stabilito nella Legge di bilancio 2017, le cose potrebbero andare diversamente. A mostrare incertezza sulla data di partenza dei provvedimenti sulle pensioni è stato Stefano Patriarca, consigliere economico dell’unità di coordinamento della politica economica della presidenza del Consiglio nel corso del convegno “Tuttolavoro” organizzato nella sede milanese de “Il Sole 24 Ore”.

Pensioni, slitta il debutto dell’Ape?

Patriarca ha affermato che “si sta ancora lavorando alla piattaforma informatica che dovrà gestire il tutto”. Marco Leonardi, consigliere economico della presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiarito a “Tuttolavoro” che “l’Ape volontaria avrà tempi più lunghi, visto che non dipende solamente da noi, ma dai tempi dell’iter burocratico e da quelli che richiederà la costituzione di una piattaforma elettronica dove fare la richiesta”. L’obiettivo del 1° maggio resta comunque fissato e l’eventuale ritardo dovrebbe essere contenuto entro i 15 giorni successivi, ha sottolineato Leonardi. Continua, frattanto, anche il lavoro del Governo per la pubblicazione dei decreti attuativi.

Inps ed Ape. I chiarimenti di Boeri.

In riferimento all’Ape, il Presidente dell’Inps, Tito Boeri nel corso del suo intervento al convegno “Il Welfare dei Millennial” ha chiarito che l’ente previdenziale è pronto per l’entrata in vigore delle nuove misure sulle pensioni. “Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo preparato tutto compresi gli applicativi e il simulatore ma fino a quando non ci sarà un Dpcm non possiamo operare”, ha affermato.”I decreti sull’Ape quindi dovrebbero arrivare, ma fino a che non ci sarà una legge non possiamo intervenire”, ha sottolineato.

Pensioni, precoci e quota 41. Indetta una manifestazione a Roma.

Sempre in tema di pensioni anticipate, è stata fissata per l’11 maggio prossimo una manifestazione a Montecitorio, organizzata dal gruppo ” Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti”. In post di Roberto Occhiodoro, amministratore del gruppo, vengono illustrate le richieste alla base del presidio: ”Le parole d’ordine in questa manifestazione saranno le nostre: 41 anni per tutti per la pensione, flessibilità in uscita slegata da prestiti o mutui, abolizione per i precoci del’aspettativa di vita (al pari degli usuranti) e per tutti un intervallo di rilevazione di almeno 5 anni, revisione del metodo contributivo, separazione della previdenza dall’assistenza”.

La manifestazione per i precoci ha anche lo scopo di “fare pressione sul Governo affinché le ulteriori strette che lo stesso ha messo per la fuoriuscita dal lavoro vengano superate con norme da inserire in un decreto che modifichi in maniera sostanziale i paletti e mi riferisco in particolare alla suddivisione che è stata fatta sui disoccupati che il governo vuole di serie A e di serie B nonché alle discriminanti ( ad esempio l’età) che il Governo vuole inserire per permettere l’uscita dal posto di lavoro”.

Pensioni minime per i giovani. Le perplessità di Boeri.

La seconda fase del confronto tra Governo e sindacati, prevista nel verbale di sintesi siglato tra le parti il 28 settembre scorso, prevede uno studio di fattibilità circa l’introduzione di una pensione di garanzia, che tuteli nel futuro i giovani lavoratori con redditi bassi e discontinui. Per Tito Boeri questa ipotesi non è da prendere in considerazione per le pensioni dei giovani.

Nel corso suo intervento al convegno “Il Welfare dei Millennial”, il presidente dell’Inps ha affermato:”Non mi sembra che al tavolo tra Governo e sindacati sulle pensioni si stia parlando tanto di giovani e se lo fanno il discorso non va nella loro direzione: prima hanno fatto la quattordicesima, aumentando il fardello del debito sulle generazioni future e ora si parla di minimi pensionistici per i giovani. Ma chi paga?”. Una possibile soluzione sarebbe, invece, favorire l’occupazione con interventi strutturali come la fiscalizzazione dei contributi sociali.