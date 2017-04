Tagli capelli corti e medi primavera estate 2017. La primavera è alle porte e con la nuova stagione calda stanno arrivando anche tantissime nuove proposte in fatto di tagli di capelli. Una delle tendenze più gettonate della primavera estate 2017 è la media lunghezza, che si adatta sia alle donne più giovani che a quelle più mature. Vediamo quali sono le proposte dei tagli di capelli per la nuova stagione!

Tagli di capelli medi super mossi per la primavera estate 2017 e caschetti alla moda.

I tagli capelli medi mossi sono di super tendenza, in particolar modo se molto scalati e con frangia. Uno dei tagli di capelli più belli della primavera estate 2017 è l’ob swag, un taglio molto pieno nella parte superiore e molto sfilato in quella inferiore. I tagli di capelli corti ritornano preponderanti nella stagione in arrivo, e prendono spunto dalle dive del momento. Kendall Jenner rilancia il taglio di capelli corto carré, effetto blunt quindi netto, che ricorda molto gli anni ’90. I nuovi tagli di capelli bob appaiono meno voluminosi e scalati, portati con la riga centrale.

Tagli capelli cortissimi, pixie cut e bob per la primavera estate 2017, frange e scalature.

Tra le tendenze capelli per la primavera estate 2017 i più gettonati tra i tagli di capelli sono di sicuro i tagli corti, tra i quali spiccano i pixie cut e gli short bob. L’altra conferma è il bob con frangia o ciuffo. Per i capelli medi e per quelli lughi la parola d’ordine per la nuova stagione è scalare, per rendere le acconciature più in movimento grazie ad un gioco di volumi ad effetto. Per chi ama i capelli lunghi sono protagonisti i carré allungati con frangia e tante, tante onde, mosse o molto mosse.

Tagli e colorazioni di capelli, le ultime novità.

Per quanto riguarda le colorazioni molto gettonato il biondo platino, sfoggiato negli ultimisiimi giorni anche da Katy perry, che sceglie di stupire il pubblico on un taglio di capelli cortissimo, il castano caramello alla Jennifer Lopez, che prevede sfumature luminose sulle lunghezze. Tra i colori di capelli di tendenza per la primavera estate 2017, il rosso ramato, colore prediletto dalla bellissima attrice Emma Stone. I capelli colo nero corvino sono un intramontabile classico, che però in estate cede il passo a tinte un po’ più ricercate.

