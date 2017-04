Tagli di capelli primavera/estate 2017: i tagli per chi ha una chioma folta. Voglio di cambiare il proprio look? Il modo migliore è partire dal proprio tagli di capelli. Oggi vediamo le soluzioni di tagli di capelli per chi ha una chioma molto folta, senza dubbio una fortuna, ma spesso, se non si scelgono i tagli di capelli giusti, possono creare problemi per via di volumi importanti e poco gestibili. È per questa ragione che è fondamentale individuare la giusta acconciatura da sfoggiare quando si ha a che fare con una chioma folta e spessa. La regola fondamentale è evitare i tagli troppo corti, i carrè pieni e le scalature ampie nella parte alta della chioma – meglio concentrarsi sulle lunghezze – tutti responsabili di un aumento di volume, cosa da evitare se avete i capelli folti.

Tagli di capelli primavera/estate 2017: tutti i consigli per gestire una chioma folta.

L’obiettivo a cui mirare è alleggerire la propria chioma, evitando di gonfiarla ancora di più con tagli sbagliati. Via libera dunque ai tagli medi, scalati o meno, ai caschetti graduati – come il bob destrutturato, che sarà il top tra i tagli di capelli corti dell’estate 2017 : per i tagli cortissimi si consigliano asimmetrie con un ciuffo lungo laterale . Da evitate frangette simmetriche piene.

