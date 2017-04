Tagli di capelli primavera/estate 2017: il caschetto ondulato, protagonista indiscusso. Pronte a rinnovare il proprio tagli di capelli per l’estate 2017? Il wob o caschetto ondulato, sarà uno tagli di capelli protagonisti della prossima estate 2017. È un taglio di capelli pratico e chic che rappresenta uno dei tagli di capelli più amati dalla moda capelli estate 2017. Semplice e glamour al tempo stesso, questo haircut di media lunghezza è riuscito a conquistare tutte grazie alla sua praticità e non solo. Pare che stia bene ad ogni tipo di viso, proprio come il long bob. Questi due tagli di capelli medi sono infatti tra quelli più richiesti. Quest’anno poi, grazie al trend flat waves – onde piatte dall’effetto naturale – il wob acquista ancora più fascino.

Tagli di capelli 2017: il wob conquista tutte.

Un taglio di capelli declinabile in diverse soluzioni e adattabile ad ogni occasione. Abbastanza lungo da consentire di raccogliere i capelli, non eccessivamente da risultare fastidioso o impegnativo, il wob è un’ottima scelta per chi non vuole osare un taglio di capelli corti, ma desidera un haircut grintoso e di tendenza. Perfetto per un look easy e messy style, ma anche per un outfit più ricercato e sofisticato: con il wob si va sempre sul sicuro.

