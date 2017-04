Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il nuovo tronista gay. Questa edizione di Uomini e Donne sta per giungere al termine, dopo le diverse scelte dei tronisti ci sarà la lunga pausa estiva. Ma dalle ultime news e anticipazioni possiamo già sapere chi saranno i nuovi tronisti che vedremo da settembre 2017. Sì, perché complici gli ottimi ascolti registrati anche quest’anno, il talk show sentimentale più longevo della televisione italiana tornerà in onda anche il prossimo anno su Canale 5. Le prime anticipazioni di queste ore sul programma rivelano che sicuramente dal prossimo settembre avremo modo di rivedere il trono gay.

Dopo l’esordio di Claudio Sona che ha letteralmente conquistato il pubblico si riaprono le porte al mondo gay: da qualche giorno sarebbero già iniziati i casting per scegliere colui che sarà il nuovo tronista della prossima edizione e i nuovi corteggiatori. Il nuovo tronista del Trono Gay, che molto probabilmente siederà sul trono potrebbe essere una persona già nota al grande pubblico di Canale 5: stiamo parlando di Mario Serpa, il ragazzo che è stato scelto da Claudio Sona.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco chi potrebbero essere i nuovi tronisti.

Una volta usciti dagli studi Mediaset la storia tra Claudio Sona, tronista e Mario Serpa, corteggiatore non è andata nel migliore dei modi e i due si sono lasciati dopo pochi mesi: in una recente intervista Mario Serpa non ha escluso la possibilità di ritrovarlo come tronista gay a Uomini e donne a partire dal prossimo settembre e questa notizia ha già reso contentissime le sue fan e i suoi ammiratori. Gli altri tronisti che prenderanno parte a Uomini e Donne 2017-2018, potrebbero, invece, essere scelti dalla prossima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni di Canale 5 che tornerà in onda dal prossimo giugno. Tra i nomi circolati in queste ore emerge quello dell’ex corteggiatore Andrea Melchiorre.