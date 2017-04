Amici 2017: dopo l'abbandono di Morgan ecco chi sarà il nuovo coach dei bianchi

Amici 2017: Morgan abbandona il programma. È ufficiale il coach dei bianchi Morgan ha abbandonato il programma. Non è facile accettare le regole di una “macchina dello spettacolo” come Amici e Morgan è uscito di scena, così, all’improvviso. Il tutto cominciava ad essere stretto e pesante fino ad arrivare alla decisione di lasciare il cammino intrapreso, questo è accaduto durante la registrazione dell’ultima puntata che andrà in onda sabato 15 aprile. Ora il posto di coach della squadra bianca è vuoto. Chi sarà scelto per sostituire Morgan ad Amici 16? Il nuovo Coach è già a lavoro ma non verrà comunicato prima di domenica 16 aprile, quando verrà registrata la nuova puntata del Serale. C’è chi fa il nome di Emma Marrone. Pare che Maria De Filippi abbia fatto di tutto per convincere la ragazza a tornare, dopo che aveva deciso di abbandonare per dedicarsi al nuovo album. Ma tra le tante indiscrezioni sono emersi altri due validi nomi che la De Filippi potrebbe usare per stupire ancora una volta il pubblico.

Amici 2017: ecco i nomi dei possibili coach.

Non solo Emma: in lizza per prendere parte al Serale di Amici ci sarebbero altri due stimati professionisti. Il primo è Boosta, già Professore della Scuola e attualmente co-coach insieme a Morgan e ad Alessandra Celentano. Il secondo è invece Fabrizio Moro, da due anni insegnante. Il cantante, reduce dall’ottima esperienza al Festival di Sanremo 2017, è ora impegnato con la promozione del nuovo disco. Di sicuro non è facile prendere in mano le redini di una squadra in corsa, a gara già avviata. Ma Emma, Boosta e Fabrizio Moro conoscono i meccanismi della trasmissione e i ragazzi e per questo non avrebbero problemi a ricoprire tale ruolo. Intanto gli allievi, e in particolare Shady, hanno fatto sapere di aver conosciuto il nuovo Coach.