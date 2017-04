Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 13 aprile 2017: l’intervista di Sandro Gozi a Radio Radicale. Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei Ministri Sandro Gozi parteciperà alla marcia di Pasqua organizzata dal Partito Radicale. A Radio Radicale, Gozi ha spiegato i motivi della sua adesione: “Io aderisco convintamente come ho fatto con tutte le altre marce come quella del 25 aprile. Lo faccio anche eprché come parlamentare all’inizio di questa legislatura ho presentato 18 proposte di legge che riprendono tutte le battaglie dei radicali, molte delle quali erano proposte di legge che Rita Bernanrdini aveva presentato nella legislatura precedente e che ritengo ancora di grande attualità”. Sandro Gozi continua a spiegare che “quelle 18 proposte di legge che vanno dalla responsabilità civile dei giudici e anche all’amnistia e all’indulto e anche all’introduzione del reato di tortura rimangono di grande importanza e di grande attualità. Continuo con il mio impegno in questa direzione”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 13 aprile 2017: Sanremo, un detenuto colpisce un agente di polizia penitenziaria.

Ennesima aggressione nelle carceri italiane. Il sito rivierapress.it riporta le parole del segretario nazionale per la Liguria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE

Michele Lorenzo, che ha spiegato l’accaduto: “Ieri sera, verso le 18, un detenuto pregiudicato italiano, tossicodipendente e già protagonista di analoghi eventi critici, ha prima chiesto, senza per altro fornire alcuna motivazione plausibile, un cambio di cella e poi ha improvvisamente e senza alcun motivo tentato di aggredire con una lametta, che aveva nascosto in bocca, il personale di Polizia. Tutto questo è accaduto nel tragitto che dall’infermeria va alle sezioni detentive. È la 53° aggressione dall’inizio dell’anno e tutto questo è inaccettabile”.