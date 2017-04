Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate di giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 aprile 2017 – «L’avvertimento di Quinn» – Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Quinn va in azienda, dove incontra Wyatt, il quale le dice di non aver preso parte alle sue nozze con Eric perché la ritiene la causa di tutte le sue recenti disavventure sentimentali. Quanto ai Forrester, suo figlio la avvisa che non non la accetteranno mai. Al che Quinn sbotta che le ripicche di Steffy sono solamente infantili e controproducenti e che, prima o poi, dovrà fare i conti con la realtà. Inoltre avverte Wyatt: Steffy si sta avvicinando sempre di più a Liam.

Anticipazioni Beautiful tutte le trame delle puntate di giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 aprile 2017 – «Il pentimento dei Forrester»

Le anticipazioni di Beautiful riferiscono inoltre che Eric, montato in collera, attacca con veemenza il figlio e la nipote, obbligandoli a chiedere scusa a Quinn ed a considerarla parte integrante della famiglia Forrester, ora che è diventata sua moglie! Il patriarca si è legato al dito il fatto di essere stato lasciato da solo il giorno del suo matrimonio! Nel suo sfogo rinfaccia a Ridge che egli è stato sempre molto rispettoso nei suoi confronti, verso le sue scelte sentimentali, e ora pretende di sapere perché lui e Steffy gli hanno chiuso la porta in faccia! I Forrester, colpiti dalle parole del patriarca, incominciano a pentirsi. Zende, Thorne e Pam si scusano. Ridge, invece, continua ad inveire contro il padre, che ad un tratto gli chiede se per caso il suo obiettivo non sia soltanto soltanto quello di soffiargli il posto di CEO! Improvvisamente, Eric è colto da un malore e crolla a terra privo di sensi!