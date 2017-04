Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate della settimana del 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 aprile 2017 – «Una new entry tra i vilain di Puente Viejo» –Eccoci finalmente, care amiche e amici fan della soap iberica, alle nuove anticipazioni de Il Segreto, quelle basate sulla trama delle puntate che da lunedì 17 a domenica 23 aprile 2017 saranno trasmesse come sempre dalla rete ammiraglia di Mediaset, Canale 5! Queste nuovissime anticipazioni annunciano l’arrivo a Puente Viejo di un nuovo personaggio, che – per i suoi modi dispotici e tenebrosi e le sue azioni dai fini inconfessabili – si rivelerà appartenere al novero dei tanti vilain che abbiamo conosciuto e conosceremo ancora nella saga scritta da Aurora Guerra!

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate della settimana del 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 aprile 2017 – «Severo e Francisca: la nuova alleanza»

Il cattivone di cui ci parlano le nuove anticipazioni de Il segreto si chiama Cristobal Garrigues, ed è un intendente inviato dal Governo per vigilare sui moti anarchici, ma non si fermerà a questo. Andrà anzi ben oltre, anche per suoi motivi personali che presto vedremo in queste anticipazioni, seminando il male e il terrore nel paese! Nel frattempo Beatriz e Camila continuano a interrogarsi e a indagare sul passato di Hernando, mentre Severo, ripristinando la sua alleanza con Francisca Montenegro, decide di far guerra a Dos Casas per vendicarsi di non averlo prontamente avvertito dell’attentato a Miel Amarga, che per un soffio non gli è costato la vita!

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame delle puntate della settimana del 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 aprile 2017 – «La morte di Doña Fuensanta»

Intanto le anticipazioni de Il Segreto mostrano che Sol viene colta da un malore, mentre anche Candela incomincia ad avvertire degli strani dolori. Ma altri eventi – forieri di ulteriori disgrazie – si profilano all’orizzonte. Tanto per cominciare Cristobal, che si rivela essere non altri che il figlio di Salvador Castro, imperversa per il paese con feroce arroganza, mentre Doña Fuensanta muore e Nicolás e Mariana partono alla volta di Munia per poter partecipare ai funerali della madre del fotografo. Ma solo uno dei due farà ritorno a casa…