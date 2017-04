Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate della settimana del 17, 18, 19, 20 e 21 aprile 2017 – «Notizie sconvolgenti in arrivo!» – Una nuova settimana di puntate di UPAS si profila, ricca come sempre di sorprese, colpi di scena e situazioni sconvolgenti! Le anticipazioni di Un posto al sole ci raccontano che Rossella potrebbe aspettare un bambino da Patrizio! E dunque dolci attese, proposte allettanti e imbarazzanti equivoci terranno banco nelle prossime puntate della soap napoletana!

Le anticipazioni di Un posto al sole, basate sulle trame delle puntate di UPAS che ci terranno compagnia nel pre-serale di Rai Tre da lunedì 17 a venerdì 21 aprile 2017, rivelano dunque che Rossella incomincia a preoccuparsi a causa di un ritardo e, a causa del suo protrarsi, si persuade di essere in dolce attesa e per questo, dopo aver informato anche Raffaele ed Ornella, decide di sottoporsi a un test di gravidanza.

Secondo le anticipazioni di UPAS, Susanna riesce sempre meno a far la parte della migliore amica di Niko e soffre da morire per la sua relazione con Beatrice. Frattanto una proposta di Lena Franchi getta nello sconforto Michele, mentre a Giulia arriva una bellissima proposta. A Palazzo Palladini tornano Sandro e Claudio e Roberto Ferri confida al compagno di suo figlio che, nonostante il tempo trascorso, non riesce ancora a fidarsi di lui! Claudio e Sandro si presentano con disinvoltura al pranzo organizzato da Marina, mentre Silvia litiga con Michele quando scopre che il marito non ha alcuna intenzione di scrivere la seconda parte del suo romanzo.