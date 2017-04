Detto Fatto, i tutorial ed i conisigli di oggi, 13 aprile 2017

Detto Fatto, i tutorial di oggi, giovedì 13 aprile 2017: la tavola di Pasqua, i consigli sulla dieta. Detto Fatto torna puntuale alle 14 con una puntata ricca di tutorial. Caterina Balivo fa il suo ingresso in studio con un look total black e presenta il primo tutorial: Tutti e Flavia ci spiegano come preparare una tavola dal sapore pasquale. Le due amiche scelgono una tovaglia color tiffany, dei centrini ricamati di quelli che usiamo per le torte, e tanti simpatici decori, come dei limoni cui togliamo le estremità con dentro una margherita bianca. Nicola Sorrentino a Detto Fatto ci dà dei preziosi consigli sulla dieta. Ci spiega cosa mangiare a colazione, pranzo e cena e ci rivela che la pasta può essere mangiata sia a pranzo che a cena: ciò che ci fa ingrassare non è la pasta ma il condimento.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, giovedì 13 aprile 2017: i consigli dell’estetista.

A Detto Fatto oggi, giovedì 13 aprile 2017, torna l’estetista cinica Cristina Fogazzi che ci parla del confiore e della cellulite. Cristina ci aiuta a capire come fare a capire se siamo gonfie, e ci dà dei consigli.