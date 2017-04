Formula 1, Gran Premio del Bahrain: data, orario e ultimi aggiornamenti. Il mondiale di Formula 1 2017 è iniziato all’insegna del grande duello Ferrari-Mercedes, o meglio Vettel-Hamilton. Il tedesco e il britannico sono partiti benissimo in Australia e in Cina con un primo e un secondo posto a testa. Nel frattempo però fa discutere l’ala posteriore della nuova SF70H. Secondo alcune indiscrezioni raccolte in Germania, l’ala fletterebbe molto quando la monoposto va ad alta velocità e questo le consenterebbe di raggiungere una velocità maggiore con una minore resistenza all’avanzamento. Stupisce infatti la competitività della nuova Ferrarri che sta correndo ad un altissimo livello indipendentemente dalle condizioni meteo e dal tipo di gomma Pirelli.

Un indizio importante potrebbe essere il doppio pilone dell’ala posteriore della Rossa, unica vettura ad averne due. Le ali della Ferrari però hanno superato tutte le prove di flessibilità effettuate dalla FIA prima dell’inizio della stagione, perciò bisogna solo rendere merito ai tecnici aerodinamici della Rossa che sono stati intuitivi ed ingegnosi, interpretando il regolamento in maniera spregiudicata e coraggiosa. La scelta che la Ferrari ha fatto è stata corretta e pragmatica e ha spiazzato i critici e i team rivali. Rispetto al 2016 è cambiata anche la posizione dell’ala rispetto allo scarico.

I tecnici di Maranello hanno deciso di optare per due supporti attaccati direttamente alla struttura deformabile, perdendo qualcosa a livello aerodinamico ma guadagnandolo in termini di peso. Domani, venerdì 14 aprile 2017, è già tempo di prove libere in Bahrain. Si comincia alle 13:00 e si prosegue alle 17:00. Alle 19:45 conferenza stampa dei vari Team. Le prove libere saranno trasmesse in chiaro anche su Rai1, oltre che su Sky Sport Formula 1. Sabato alle 14.00 ci saranno le prove libere 3 e alle 17.00 le qualifiche. Domenica la gara partirà alle 17:00 (ora italiana).