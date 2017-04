Isola dei Famosi 2017: il vincitore è Raz Degan, ma ripercorriamo un pò la sua storia

Isola dei Famosi 2017: Raz Degan è il vincitore. Il giorno 12 Aprile 2017 in prima serata è andata in onda l’ultima puntata della dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2017 dove è stato decretato il vincitore. Si tratta di un naufrago che ha trascorso mesi sull’isola dell’Honduras a stretto contatto con la natura, la sua madre terra, ma in lotta costante con gli altri naufraghi e costretto a vivere un’esperienza in solitudine. Raz Degan, 49 anni, ex modello nato e cresciuto in un kibbutz in Israele, è il vincitore dell’edizione 2017 dell’Isola dei Famosi. Il suo primo atto? Donare metà della vincita ai bambini siriani.

Isola dei Famosi 2017: ma chi è Raz Degan.

Ma chi è Raz Degan? Un uomo dagli occhi di ghiaccio, duro e coerente che odia le falsità e le ipocrisie; tutto ciò è piaciuto al pubblico che l’ha preferito a tutti i naufraghi, persino a Simone Susinna arrivato in finale con lui. Un uomo che sull’isola cacciava, pescava, costruiva rifugi, parlava poco e faticava tanto, ma in grado di sciogliersi nel sorriso più dolce del mondo alla vista della sua ex, Paola Barale,e a cui ha dedicato pensieri come ‘la amerò fino al giorno in cui morirò. Un uomo che ha vissuto l’ Isola a pieno come un vero naufrago. C’è chi ricorda Raz Degan solo come ex di Paola Barale e chi invece ha ancora chiaro in testa lo spot che lo rese famoso, anzi famosissimo in Italia negli anni Novanta.

Isola dei Famosi 2017: le tappe del modello israeliano.

Ma ripercorriamo un po’ le sue tappe. Nel 1995 sul piccolo schermo delle tv italiane cominciò a girare uno spot in bianco e nero per un liquore tedesco. Fu amore al primo sguardo, l’Italia si innamorò di lui, divenne il modello maschile per eccellenza, super richiesto per gli spot. Nel 1996 di nuovo sugli schermi nello spot pubblicitario di un bagnoschiuma. Nel 2010 partecipa al programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle in coppia con Samanta Togni. Il loro percorso è accidentato, vengono eliminati e poi ripescati e alla fine raggiungono la finale che però non riescono a disputare perché Raz è costretto a ritirarsi per seri problemi alla schiena. Nel 2009 è il leggendario capo militare della Lega Lombarda Alberto da Giussano nel film di Renzo Martinelli “Barbarossa”. Fino poi a sbarcare sull’Isola dei Famosi che l’ha visto vincitore.