Isola dei Famosi 2017, Raz Degan vincitore riabbraccia Paola Barale: il racconto della finale

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Raz Degan vincitore! Si è conclusa stanotte la dodicesima edizione dell’Isola dei Famosi con tante emozioni. Il vincitore è stato Raz Degan, naufrago che ha reso interessante e vivace quest’edizione dell’Isola e a cui da subito sono andate le simpatie del pubblico. Vediamo insieme quali sono stati i momenti più emozionanti della serata.

I naufraghi arrivati in finale sono cinque: Raz, Malena, Nancy, Malena, Eva. Essi giungono in elicottero, e devono affrontare il temuto lancio dall’elicottero verso le acque dell’Idroscalo. In nomination dalla puntata della scorsa settimana ci sono Malena e Simone. Tra i due sembrava stare per nascere qualcosa, ma dalla scorsa puntata Simone ha assunto un atteggiamento freddo e distaccato. Alessia Marcuzzi chiude il televoto, e presto arriva la busta con il risultato: ad essere eliminato, e quindi a posizionarsi come quinto classificato dell’isola è Malena.

La sfida tra i naufraghi continua, ed ora si devono cimentare in una sfida a coppie: Nancy e Simone sono contro Raz ed Eva, e la coppia che perde va al televoto. I naufraghi devono raggiungere una piattaforma a nuoto. Qui prenderanno dei cestini, e al loro interno devono riporre tre cubi. Questi dovranno essere portati su un’altra piattaforma. A vincere la prova è la coppia formata da Raz ed Eva, quindi Simone e Nancy vanno al televoto. Ben presto arriva la busta con il risultato: Nancy è eliminata, e si posiziona quarta classificata.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, le emozioni della finale.

Una nuova, dura prova aspetta i tre naufraghi rimasti: devono entrare in una gabbia metallica dove ci sono delle fiamme che giungono dal basso. I naufraghi devono cercare di scansare le fiamme e devono resistere il più possibile nella gabbia. Chi resiste di meno va al televoto. Eva e Raz resistono entrambi 37 secondi, Simone 44. Simone è il finalista dell’Isola, mentre Eva e Raz vanno al televoto. Il televoto si apre, e dopo un po’ Alessia legge il nome del nuovo eliminato: si tratta di Eva Grimaldi, che si posiziona terza. Raz e Simone, quindi, sono i finalisti dell’Isola dei Famosi 2017!

Raz e Simone salgono in auto per raggiungere lo studio dell’Isola, dove verrà decretato il vincitore. Per Raz c’è una sorpresa: sulla sua auto sale Paola Barale! I due si abbracciano, felici di ritrovarsi, e gli occhi del modello ricominciano a brillare… In studio viene chiuso il televoto, e ben presto arriva la busta con i risultati: il vincitore dell’isola dei Famosi 2017 è Raz Degan! Grande applauso da parte del pubblico, che festeggia entusiasta questa meritata vittoria. A festeggiare Raz c’è Paola Barale, che corre ad abbracciare il suo grande amore.