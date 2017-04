Isola dei Famosi 2017, Stefano Bettarini in studio non saluta l'ex fiamma Dayane Mello

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, la storia tra Stefano Bettarini e Dayane Mello. L’Isola dei Famosi 2017 ha regalato diverse situazioni interessanti già dal suo inizio. Tra Dayane Mello e Stefano Bettarini c’è stata una storia che però non è durata. Non si è trattato di un vero e proprio fidanzamento, come ha spiegato la stessa Dayane a Vanity Fair: “Non ho mai affermato di essere innamorata pazza di lui, anzi. Non lo sono e non so se lo sarò mai… L’attrazione è una cosa, essere innamorati un’altra. E io non sono certo il tipo di donna che perde la testa per un uomo che conosce da appena quattro giorni”. Bettarini, subito dopo la pubblicazione dell’intervista, ha pubblicato una gelida frase du Instagram: “La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per farli fuggire”… La relazione tra i due, a quanto sembra, non si è chiusa nel migliore dei modi, e a confermarlo è stato il comportamento di Stefano durante la diretta della puntata finale dell’Isola dei Famosi di ieri sera.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Luxuria a Stefano Bettarini: “Non saluti Dayane?”

Stefano Bettarini ha lasciato l’Isola e ieri ha fatto il suo ingresso in studio. L’ex calciatore ha salutato Luxuria, la Marcuzzi, i concorrenti dell’Isola e tutto il pubblico. Vladimir gli fa notare che non ha salutato Dayane Mello: “Perché non saluti il grande amore della tua vita? Quella che si chiama Dayane Mello?”. Stefano ha finto di non capire l’allusione, ha ignorato la frecciatina dell’opinionista e ha cambiato discorso…