La prova del cuoco: le ricette e le anticipazioni della puntata di oggi 13 Aprile 2017

La prova del cuoco: le anticipazioni della puntata di oggi 13 Aprile 2017. Oggi 13 Aprile 2017 torna l’appuntamento con La prova del cuoco, su Rai 1 a partire dalle 11.50. Vedremo la preparazione di nuove e semplici ricette e tanti ospiti che prepareranno piatti ispirati al clima pasquale. Alla conduzione ci sarà come sempre Antonella Clerici. Aspettando le anticipazioni della puntata di oggi 13 Aprile 2017 ricordiamo che nella puntata di ieri de La prova del cuoco Molly Coppini ci ha presentato delle sculture in isomalto. Dei splendidi coniglietti lucidi per completare una scultura pasquale. L’isomalto è un sostituto naturale dello zucchero, usato per le sue caratteristiche fisiche simili a quelle dello zucchero. Attraverso un processo chimico che passa attraverso la scomposizione dello zucchero in glucosio e mannitolo si presenta come una sostanza cristallina, bianca e inodore, con la quale si possono creare delle sculture che sembrano quasi in vetro.

La prova del cuoco: la sfida dei cuochi della puntata di ieri 11 Aprile 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco si è svolta come di consueto la sfida dei cuochi. Il menù della squadra rossa prevedeva dei tortelli con caciotta e pecorino su crema di scarola e scorfano in padella con cedro caramellato. Il menù della squadra verde rispondeva con un omaggio ad Amatrice come primo e galletto: dove il petto è stato cotto in padella avvolto in pancetta e rosmarino, mentre le cosce servite impanate e fritte. La vittoria è stata della squadra verde. Chi vincerà la sfida di oggi?