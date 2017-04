Riforma delle pensioni, le ultime novità. La seconda fase di confronto sulle pensioni stabilita da Governo e sindacati dovrà occuparsi delle pensioni future, in particolar modo delle pensioni delle giovani generazioni. Nel corso del suo intervento al convegno “Il welfare dei Millennial”, il presidente dell’Inps, Tito Boeri, ha sottolineato che alla base di tutto c’è il lavoro, che non c’è o è precario.

Il vero problema dei giovani e delle loro future pensioni è principalmente legato alle regole d’ ingresso nel mercato del lavoro all’inizio della loro carriera. Per Boeri: “Il fatto di vivere dei periodi di disoccupazione all’inizio della carriera ha degli effetti di lungo periodo sulle carriere lavorative, sul salario, su un nuovo stato di disoccupazione ed anche sullo stato di salute di queste persone”.

Un’altra cosa che ha sottolineato Boeri è che gli interventi devono essere fatti senza che questo abbia effetti sulle pensioni future. “Voi sapete che se oggi si pagano contributi più bassi, corrisponderanno a pensioni più basse domani”, ha affermato.

Pensioni anticipate, Ape e decreti attuativi. Le ultime novità.

In tema di pensioni anticipate ed Ape, Alessandra Moretti, consigliere regionale del Veneto per il Pd, ospite a DiMartedì, ha fornito alcune informazioni che hanno contribuito a sciogliere qualche incertezza sull’argomento. Moretti ha chiarito:” “Non è vero che non ci sono i decreti attuativi. Ci sono e sono alla firma del Consiglio di Stato ed a breve rientreranno”.

L’esponente del Pd ha anche ribadito, come affermato dal Ministro del lavoro Poletti, che l’Ape sociale entrerà in vigore a partire dal 1° maggio prossimo. Moretti ha inoltre sottolineato che il Governo ha ritenuto equo “garantire chi si è visto innalzare drasticamente l’età pensionabile” introducendo due forme d’uscita anticipata: sociale e volontaria.

Pensioni e diritti inespressi. la campagna di Spi-Cgil.

Continua la campagna dello Spi-Cgil per la verifica dei diritti inespressi, ossia tutte le prestazioni a cui un pensionato con un basso reddito può accedere solo previa richiesta all’Inps. Come riportato da siracusanews, lo Spi Cgil e il Patronato Inca di Siracusa hanno sottolineato che tale problema è iniziato dal 2013, quando l’ente previdenziale ha smesso l’invio dell’ObisM , il cedolino mensile ai pensionati.

Lo Spi e l’Inca”, hanno affermato Valeria Tranchina e Yvonne Motta di Spi Cgil e Inca, “controlleranno l’ObisM e qualora si dovesse trovare un errore o un calcolo non fatto sarà fatta domanda all’Istituto di previdenza per il ricalcolo della pensione e il recupero degli arretrati il cui periodo di retroattività si estende fino a 5 anni”. “A volte”, hanno concluso Tranchina e Motta, “si tratta di piccole cifre ma che diventano importanti per coloro che percepiscono un assegno al minimo o hanno un reddito basso. Con la nostra attività e il nostro impegno molti pensionati potranno integrare il proprio assegno con altre somme – seppur piccole- ma spesso indispensabili per condurre una vita più dignitosa e affrontare problemi economici e di salute”.

Pensioni: la questione delle nate ’52

Valentina Paris, deputata del Pd e membro della Commissione Lavoro alla Camera, ha affrontato la questione della pensione delle lavoratrici nate nel ’52. Come riportato da Agenpress, Paris ha affermato:“Passano i mesi ma la storia non cambia: l’Inps continua a non comunicare, nonostante i continui solleciti del Governo e del Parlamento, i dati relativi al trattamento pensionistico delle donne nate nel 1952 e di chi ha raggiunto i requisiti della cosiddetta ‘quota 96’ nel 2012”.Paris ha precisato:”Senza i dati, è impossibile portare avanti un provvedimento che riguarda la vita di un’intera generazione di lavoratrici che aspettano solo che venga loro riconosciuto un sacrosanto diritto. Chiedo pertanto al presidente dell’istituto previdenziale, Tito Boeri, di farsi finalmente carico di questa situazione, che è diventata oltremodo insostenibile”.