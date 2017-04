Styling capelli primavera/estate 2017: Quali sono le acconciature più amate per la prossima stagione? Al primo posto, le trecce a spina di pesce: Singole, doppie, a semi raccolto, hanno visto un vero boom di ricerche fra tutorial e ispirazioni. Non da meno gli chignon alti e approssimati sulla sommità della testa diventati dettaglio di stile street preferito dalle it-girl dell’anno. Al terzo posto prende piede il no- heat styling, ovvero la tendenza di teste “undone”, imperfette e spontanee, all’insegna di lunghezze libere, styling quasi invisibili e texture del capello naturale, senza stiraggi o arricciamenti forzati.

Styling e acconciature capelli primavera/estate 2017: le intramontabili trecce e code di cavallo.

La coda di cavallo sarà protagonista per la bella stagione. Comoda, intramontabile, è una piacevole conferma di versatilità: alta e wet o bassa e bon ton, con riga e mollettina di lato o coda laterale sotto il cappellino: basterà un accessorio, e sarà sempre nuova. Le trecce, morbide da gitane o irregolare da dama Rinascimentale o in versione ibrida con gli chignon da ballerina, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per sentirsi belle, alla moda e chic in poco tempo.