Tagli di capelli primavera/estate 2017: ecco tutte le novità in arrivo per la bella stagione

Tagli di capelli primavera/estate 2017: i ciuffi laterali come icone di stile. Addentrati ormai nei tepori della primavera/estate 2017 nasce sempre più il desiderio di cambiare il proprio look e il tutto ha inizio dal cambiamento del proprio taglio di capelli. Il taglio di capelli corti va per la maggiore. È una dichiarazione di stile senza mezze misure. Il bob resiste a ogni stagione e anzi, si fa forte di un’allure vintage per riproporsi la prossima estate. I ciuffi a lato del viso si trasformano in dettagli di stile. Incollati” al viso per un effetto, finto, scompigliato ad arte. Lasciati liberi sulla fronte per sdrammatizzare gli chignon da ballerina. L’imperfetto, il finish vissuto, è il nuovo must dell’hairstyle da tutti i giorni.

Tagli di capelli e styling primavera/estate 2017: l’effetto bagnato declinato in diverse varianti.

Il filone della chioma effetto bagnato pare sarà il top trend assoluto, in ogni sua forma: sexy con la riga di lato, rigoroso con i dentini del pettine impressi, bon ton con un fermaglio gioiello, sporty glam con la riga cancellata e le lunghezze tirate all’indietro con le dita, come appena uscite dall’acqua e futuristico in soluzioni mezze raccolte. Una noce di gel cambierà ogni testa.