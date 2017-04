Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: salta la puntata del trono classico, ecco perchè

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: salta la puntata del trono classico. E dopo il polverone che ha colpito il programma di Amici con l’abbandono del coach dei bianchi Morgan anche il programma di Uomini e Donne riceve uno scossone e infatti salterà anche la puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. L’emergenza è scattata nel pomeriggio di ieri, non appena Morgan ha annunciato l’addio ad Amici. Per far fronte alla situazione Maria De Filippi ha dovuto annullare la registrazione della puntata, con conseguente modifica del palinsesto Mediaset. E’ emergenza coach, e da ieri Maria e il suo staff sono al lavoro per trovare il sostituto di Morgan. Un’impresa talmente tanto impegnativa da far saltare la registrazione di Uomini e Donne. La puntata del trono classico che sarebbe dovuta andare in onda ieri, mercoledì 12 aprile, è stata cancellata, al posto di uno speciale dedicato alle coppie di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: dopo l’abbandono di Morgan è caos, chi prenderà il suo posto?

L’abbandono del coach dei Bianchi, ufficializzato ieri, non solo ha alzato un polverone mediatico, ma sta creando disagi sia al talent che agli altri programmi della padrona di casa. Ancora non si ha la certezza su chi prenderà il posto di Morgan alla guida della squadra bianca.