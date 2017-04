Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: l’assenza di Gianni Sperti in studio. L’opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, che da anni affianca Tina Cipollari per commentare le vicende amorose dei protagonisti del programma si è assentato negli studi Mediaset. Lo storico opinionista non si presentato nella puntata del 10 aprile negli studi Mediaset facendo allarmare le sue fan. Ma cosa è successo a Gianni Sperti? Dopo una serie di insinuazioni su un presunto intervento chirurgico, arriva la verità. In rete si parlava di un’operazione subita da Gianni Sperti piuttosto delicata che gli aveva impedito di andare in trasmissione. Così dopo giorni di rumors e silenzi da parte del diretto interessato,Fanpage svela cosa sta succedendo all’opinionista.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gianni Sperti sta bene, presto tornerà in studio.

L’opinionista sta bene, la sua assenza dalla trasmissione sarebbe legata esclusivamente a un impegno lavorativo o privato che l’ha portato ad assentarsi per qualche giorno. È una stupidaggine, dicono a Fanpage, non ha subito alcun intervento. È stata una presa in giro da parte di Tina Cipollari, uno scherzo. Gianni sta benissimo, lo abbiamo sentito una settimana fa. Ha risposto che era tutto un gioco di Tina, che lo aveva preso in giro in puntata. Tornerà presto a Uomini e Donne. Si è assentato solo per impegni personali o di lavoro”. I fan di Gianni Sperti, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo, presto tornerà tutto alla normalità.