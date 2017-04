Amici 2017: ecco gli ospiti e il quinto giudice per il quarto serale di Amici. Sabato 15 Aprile 2017 in prima serata su canale cinque andrà in onda il quarto appuntamenti di Amici di Maria De Filippi. Sarà una puntata ricca di emozioni e di colpi di scena. Tra le polemiche ci sarà l’abbandono di Morgan il coach dei bianchi e il sedersi provvisorio di Maria al suo posto mentre il pubblico urlerà il nome di Emma Marrone, ospite in studio. Oltre ad Emma Marrone saranno ospiti in studio il quinto giudice Luca Argentero, anche i cantanti James Blunt, Luis Fonsi con la sua hit “Despacito“, il trio canoro de “Il Volo“.

Amici 2017: le ultime news e le anticipazioni della puntata del quarto serale.

Ma vediamo nel dettaglio cos’è successo. Durante la trasmissione in studio verrà mostrato il video dell’ennesima lite tra il cantante e l’allievo Mike Bird, ancora una volta insoddisfatto dalla selezione musicale assegnatagli. Al termine della clip, l’ex frontman dei Bluvertigo, contestato dalla platea, abbandonerà lo studio. A prendere momentaneamente il suo posto sarà la stessa Maria. Quando rientrerà, in occasione della quarta manche, chiederà alla Marrone di diventare suo co-coach, ricevendo in risposta un “ci penserò”. Ma dopo qualche ora deciderà di dire addio al talent.