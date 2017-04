Amici 2017 Ed. 16, le ultime news. L’ultimo aggiornamento della vicenda relativa all’uscita dal programma Amici 2017 Ed. 16 di Morgan, è l’annuncio di una querela in arrivo a Morgan da parte di Mediaset. In una nota diffusa dal Biscione, si legge che “l’azienda ha deciso di dare mandato ai suoi legali per agire nei confronti di Marco Castoldi per le gravi affermazioni diffamatorie rilasciate contro la Società negli ultimi giorni”. Si fa riferimento, con tutta probabilità, alla frase del cantante brianzolo di ieri sera che definiva Mediaset “responsabile dell’abbassamento culturale dell’Italia negli ultimi 20 anni”.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: le dichiarazioni di Morgan dopo l’uscita dal programma.

Morgan aveva dichiarato al Messagero: “L’uscita da Amici per me è un lieto fine. Sono stato riempito di messaggi di solidarietà”. Della De Filippi aveva detto: “Le ho scritto per dirle che mi sembra come la regina cattiva di Biancaneve”. Lui, invece, si sente come la protagonista del film Disney: “Si, sono l’amico dei sette nani, voglio fare concerti con loro, mentre lei è nella sua stanza a fare le pozioni magiche”.

Morgan aveva attaccato tutto il sistema che sta dietro al programma Mediaset: “Ho capito sulla mia pelle cosa vuol dire stare in una tv commerciale. Ho visto cose brutte, da film horror, ho visto la manipolazione, sono stato frustrato, non mi facevano frequentare i ragazzi, poi mi facevano vedere dei video dove loro si lamentano di me e, in scena, aizzavano personaggini che mi contestavano. Era inevitabile che finisse con un putiferio”. Parole forti, seguite da altre ancora più forti.”I ragazzi fanno parte di un sistema, accecati dall’idea del successo, ma vivono come segregati, come schiavi, in case con telecamere e senza finestre. Non possono usare neppure i cellulari. Poi vengono buttati in scena messi sui banconi. Vivono nel panico, altro che talento. Che si vergognino”, ha aggiunto.

Amici 2017 ed. 16, la replica di Elisa, Boosta alle parole di Morgan.

A difendere il programma è intervenuta anche Elisa, attraverso Facebook: “Ad Amici ho avuto e ho la libertà in cui credo e di cui ho bisogno, senza la quale non sarei venuta a ricoprire questo ruolo – ha scritto rivolgendosi direttamente e Morgan -. Credo che non siamo noi coach ad essere in vantaggio o svantaggio o pari, ma che lo siano loro. Questa non è la nostra partita o la nostra gara, è la loro”. Mentre Boosta, professore quest’anno dei Bianchi, sempre attraverso il social network, dice che il percorso di Amici, pur non essendo facile va portato avanti “con piacere e leggerezza perché proprio a loro, ai ragazzi, abbiamo il dovere di presentare la nostra visione della vita e della musica” senza “negarsi o alzarsi in piedi su fragili piedistalli”.

Amici 2017 ed. 16, la replica di Stash alle parole di Morgan.

Anche Stash dei The Kolors ha replicato alle parole di Morgan:”Nel mio percorso pre-Amici, quando con The Kolors suonavo di tutto per un pubblico scelto, avevo un mio modo di vedere e fare le cose. Sceglievo i brani, la scaletta, le presentazioni ed ogni cosa volessi. Bene, quando sono stato ad Amici è stato lo stesso, anzi meglio… MOLTO MEGLIO!”. Stash interviene su Facebook nella vicenda Morgan rispondendo ai fan in relazione alla sua esperienza. “Sono stato supportato in ogni modo affinché venisse fuori il meglio di me e della band senza snaturarci. In sinergia perfetta con la mia amica Elisa, che ha mi ha coadiuvato nell’excursus sacrificando insieme a me molte ore di sonno (abbiamo fatto tante volte le 5 del mattino in sala prove!!!)”, scrive il cantante aggiungendo: “non ricordo neanche un solo episodio, un atteggiamento di pressione o di oppressione subìto da me o da altri che erano lì dentro con me. Certo che se vai a un talent che è anche una scuola, le regole le rispetti. Rispetti quanti lavorano PER te e CON te! Ripeto: MAI stato costretto a fare o non fare qualcosa”.