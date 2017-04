Amnistia e indulto 2017, le ultimissime news ad oggi 14 aprile 2017: comincia il countdown per la marcia di Pasqua!

Amnistia e indulto 2017, le ultime news. Mancano pochissime ore alla marcia di pasqua, un’iniziativa promossa dal Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito: la quinta marcia di Pasqua per l’amnistia, la giustizia e il diritto, che domenica 16, partirà la mattina dal carcere romano di Regina Coeli, per poi sfociare in piazza San Pietro, in attesa del messaggio di papa Francesco. Grande fermento per questa mobilitazione, che vedrà l’adesione, tra gli altri di associazioni e personalità: da “Ristretti Orizzonti” a “Nessuno tocchi Caino”; dall’Unione delle Camere Penali, garanti regionali e comunali per i diritti dei detenuti, parlamentari dei vari schieramenti politici.

Amnistia e indulto, ultime news.

Una mobilitazione, dicono Rita Bernardini e Irene Testa, le principali animatrici dell’iniziativa, “per ribadire la necessità di un’amnistia perché le nostre istituzioni fuoriescano dalla condizione criminale in cui si trovano rispetto alla nostra Costituzione, alla giurisdizione europea, ai diritti umani universalmente riconosciuti e alla coscienza civile del Paese». Perché in Vaticano? “Perché da papa Francesco ci attendiamo, come in passato, un segnale di sollecitazione rivolto alla classe politica italiana, che tanto dice, poco fa”. Con la Marcia si vuole anche «ricordare che al 30 giugno del 2016 i processi pendenti erano 3.800.000 nella giustizia civile e 3.230.000 in quella penale, per un totale di 7.030.000 processi che affollano le scrivanie dei magistrati, ai quali vanno aggiunti circa un milione di procedimenti nei confronti di ignoti”.

Inoltre, sono circa 20.000 i detenuti che devono scontare in carcere meno di tre anni. Bernardini ricorda poi le parole di Marco Pannella: «La nostra richiesta di amnistia non è quel ‘gesto di clemenza’ che chiede il Papa. Noi vogliamo un’amnistia ‘legalitaria’, che ripristini le condizioni di legalità costituzionale nei tribunali e nelle carceri, contrapposta a un’altra amnistia: quella strisciante, clandestina, di massa e di classe che si chiama ‘prescrizione’».

Amnistia, indulto, riforma della giustizia, stralcio delle misure sulle carceri dal ddl penale

I Radicali chiedono non solo i provvedimenti di amnistia e l’indulto, ma anche la riforma della giustizia e lo stralcio delle misure sulle carceri dal ddl penale. Anche Eugenio Albamonte, presidente dell’Anm, in questi ultimi giorni, si è unito a questo appello: “Il ministro Orlando critica spesso l’Anm perchè si oppone a tutto. Ma sulla riforma del processo penale il ministro e il governo dicono sempre ‘no’ senza spiegare perchè”. Albamonte, intervistato da Corrierelive, fa una proposta: “si potrebbero stralciare e approvare le norme condivise da tutti, come quelle sulle carceri e sulla Cassazione, e lasciare indietro i temi più spinosi per riscriverli”.“ La richiesta del presidente delle toghe al Governo e al Ministro Orlando di stralciare le norme condivise da tutti, come quelle riguardanti la riforma dell’ordinamento penitenziario, infatti, è stata promossa dal Partito Radicale attraverso uno sciopero della fame che ha coinvolto oltre 20.000 detenuti.