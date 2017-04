Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news al 14 aprile 2017: si avvicina il giorno della marcia di Pasqua per l’amnistia. Manca pochissimo alla marcia di Pasqua organizzata dal Partito Radicale: la marcia si terrà questa domenica, nel giorno di Pasqua, e partirà dal carcere di Regina Coeli per arrivare in Piazza San Pietro. Sono state tante le adesioni alla marcia del mondo politico, religioso, e hanno aderito anche tanti civili.

Il Garante nazionale per i diritti dei detenuti apre un delicato tema: quell’ della possibilità di chiedere l’eutanasia per i detenuti condannati all’ergastolo. Dai dati aggiornati al 31 dicembre 2016 emerge che in Italia ci sono 1.687 ergastolani. I condannati all’ergastolo hanno diritto ad alcuni particolari benefici come ad esempio permessi premio, lavoro esterno, ma non sempre ciò accade: c’è un particolare tipo di ergastolo, detto “ostativo” che non ammette nessuno di questi benefici. Il Garante, come riporta l’Ansa, sostiene che è giunto il momento di aprire una “discussione senza timori e senza pregiudizi sulla pena perpetua”. L’intenzione è quella di avviare una “proposta di legge popolare per permettere a chi sta scontando la pena dell’ergastolo, e in particolare dell’ergastolo ostativo, di ricorrere all’eutanasia”. Si parla di pena perpetua, quando viene meno la speranza di cui parla la Corte europea per i diritti dell’uomo.