Caterina Balivo, le ultime news. Caterina Balivo è al quinto mese di gravidanza, ed al settimanale Vanity Fair la conduttrice ha raccontato come sta vivendo questo periodo. “La gravidanza non è uno stato di grazia ma non deve neanche essere presa come condizione invalidante”, ha detto.Quindi Caterina ha deciso di rimanere al timone della sua trasmissione ‘Detto Fatto‘ , in onda su Raidue, fino a quando potrà, forse portando a termine anche la stagione in corso. “Penso che lavorare oggi sia più faticoso di ieri, certo, ma anche formativo. Faccio passare i momenti di down e nausea, evito gli sforzi, ma mi piace l’idea – finché posso – di non fermarmi. Mi piace che mia figlia ascolti intorno ‘movimento’: dalle riunioni alle risate e alle storie in trasmissione”, ha dichiarato.

Caterina Balivo, le ultime news ad oggi 14 aprile 2017 e le rivelazioni a Vanity Fair sul nome della bambina.

E il nome per la piccolina in arrivo lo ha già scelto? “Quello si decide sempre in sala parto”. La Balivo ha poi rivelato di fare sempre il segno della croce almeno due volte al giorno, cosa che ha insegnato anche al figlio. “Tutte le mie giornate si aprono e chiudono con il segno della croce. Un gesto che ho insegnato anche a mio figlio. Ora lo facciamo insieme prima di dormire. Che esista o non esista, lassù, avere fede quaggiù nella vita ci ripara un po’ dai timori”, ha raccontato.