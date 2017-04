Detto Fatto, i tutorial di oggi, venerdì 14 aprile 2017: cucina. Detto Fatto torna oggi prima della pausa pasquale con tanti interessanti tutorial. Caterina Balivo ha fatto il suo ingresso in studio con un abito corto nero, che scende morbido lungo il corpo, reso molto particolare da un grazioso fiocco bianco dietro la schiena. Il primo tutorial di Detto Fatto di oggi è di cucina. Mirco Della Vecchia ci propone degli ottimi bicchierini di cioccolato con crema di mascarpone e caffè. Questa è un’ottima soluzione per poter impiegare in modo diverso e goloso le nostre uova di Pasqua!

A Detto Fatto Francesca Rocco aiuta Grazia a scegliere un abbigliamento perfetto, comodo ma allo stesso tempo alla moda per trascorrere i mesi di gravidanza. Grazia è abituata ad indossare jeanz e maglietta, e Francesca le dà degli utili consigli sul look premaman: si devono indossare pantaloni comodi (leggings o jeans premaman). Per maglie e camicie si può attingere all’armadio del marito, e per quanto riguarda le scarpe si devono prediligere le scarpe comode. I tacchi possono essere indossati, a patto che siano comodi: no, quindi, al tacco a spillo.