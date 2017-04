Isola dei Famosi 2017, è festa per i naufraghi, assente Raz. Che abbia festeggiato con la sua Paola?

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, la festa dopo la finale. L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 si è conclusa, ma le notizie che riguardano gli ormai ex naufraghi continuano ad affascinare il popolo del web, che segue con attenzione quanto accade. Dopo la serata finale dell’Isola di mercoledì sera, i naufraghi, Alessia Marcuzzi, Vladimir Luxuria e tutto lo steff dell’Isola hanno festeggiato nello studio di Cologno Monzese fino a tarda notte. Ci sono stati balli, abbracci, ed il taglio della torta per festeggiare il successo di quest’edizione dell’Isola. I naufraghi sono apparsi felici e spenzierati, ma… Qualcuno mancava.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Raz Degan non prende parte ai festeggiamenti.

Raz Degan, vincitore acclamato dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, non ha preso parte ai festeggiamenti. Il modello israeliano ha sempre manifestato il disagio nel far parte del gruppo di quei naufraghi con cui non trovava nessuna sintonia con il suo modo di essere e, con questo gesto, ha dimostrato che la sua non era una strategia per crearsi un personaggio e quindi per arrivare alla vittoria, ma era un vero e proprio disagio. Ill coerente Raz ha quindi preferito abbandonare gli studi, e chissà che non abbia festeggiato con il grande amore della sua vita, Paola Barale…